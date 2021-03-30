Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvurusu: 225 bin lira kredi başvuru şartları nedir? Sıfır faizli...

30 YAŞINI DOLDURMAMIŞ

Başka önemli bir desteklerinin daha olduğunu belirten Osman Arslan, şunları söyledi: "KOSGEB eğitimini tamamlamış ve 30 yaşını doldurmamış genç kadın girişimci esnaf ve sanatkarlar için 100 bin lira limitli, en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olup ustalık belgesi ile ilgili meslek kolunda son bir yıl içerisinde kendi adına işletme kuran kadın girişimci esnaf ve sanatkarlar içinse 225 bin lira limitli, sıfır faizli kredi kullanma imkanı sunuyoruz."