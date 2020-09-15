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Patates fiyatları yükselecek mi? Üreticiler uyardı
Afyonkarahisar ve ilçelerinde patates üretimi sürüyor. Patatesler, tarladan 40 kuruş ile 90 kuruş arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Hem sektör temsilcileri hem de üreticiler son dönemde fiyat spekülatörlerinin iddia ettiği gibi ciddi oranda fiyat artışı beklemediklerini söyledi. Afyonkarahisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Çankaya, "Fiyatlar yüksek değil" derken, üreticiler de fiyatların yükselmeyeceğini aktardı.
Giriş Tarihi: 15.09.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 10:03
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