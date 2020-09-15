Patates fiyatları yükselecek mi? Üreticiler uyardı

Şimdi fiyatlar biraz düzeldi. Hükümet buna müdahil oldu. Tarım ve Orman Bakanlığımız patates alacağını söylediğinde, bu kez de tüketicimiz tedirgin olmaya başladı. Tüketicimiz yüksek fiyatlara çıkar mı diye tereddüt içinde. Ama yüksek fiyatlar değil, şu anda normal şartlarda patates alımları devam ediyor" dedi.