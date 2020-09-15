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Patates fiyatları yükselecek mi? Üreticiler uyardı

Afyonkarahisar ve ilçelerinde patates üretimi sürüyor. Patatesler, tarladan 40 kuruş ile 90 kuruş arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Hem sektör temsilcileri hem de üreticiler son dönemde fiyat spekülatörlerinin iddia ettiği gibi ciddi oranda fiyat artışı beklemediklerini söyledi. Afyonkarahisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Çankaya, "Fiyatlar yüksek değil" derken, üreticiler de fiyatların yükselmeyeceğini aktardı.

Giriş Tarihi: 15.09.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 10:03
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Patates fiyatları yükselecek mi? Üreticiler uyardı

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Afyonkarahisar ve ilçesi Sandıklı'da patates üretimi sürüyor. Tarladan özel makineyle sökülen patatesler, çalışan işçiler tarafından özenle çuvallara dolduruluyor. Bu şekilde satışa hazır hale getirilen patatesler tarlatan alıcı buluyor.

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Patates fiyatları yükselecek mi? Üreticiler uyardı

Patates fiyatları kalitesine göre farklılık gösteriyor. Fiyatlar 40 kuruş ile 90 kuruş arasında seyrederken, hem sektör temsilcileri hem de üreticiler son dönemde spekülatörlerinin iddia ettiği gibi ciddi oranda fiyat artışı beklemediklerini söyledi. Bunun yanında patates üretiminin yeterli olduğu ve ülke genelindeki patates ihtiyacının rahatlıkla karşılanabileceği de vurgulandı.

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Patates fiyatları yükselecek mi? Üreticiler uyardı

'FİYATLAR YÜKSEK DEĞİL'

Afyonkarahisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Çankaya, bu yılki patates fiyatlarının üreticiyi zarar ettirmeyeceğini belirterek, "Ne tüketiciye ne de üreticiye zarar vermeden ikisini de orta yolda götürmeye çalışıyor hükümetimiz. Afyonkarahisar'da patates fiyatları çok düşmüştü. Düştüğünde üreticimiz tedirgin olmaya başladı.

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Patates fiyatları yükselecek mi? Üreticiler uyardı

Şimdi fiyatlar biraz düzeldi. Hükümet buna müdahil oldu. Tarım ve Orman Bakanlığımız patates alacağını söylediğinde, bu kez de tüketicimiz tedirgin olmaya başladı. Tüketicimiz yüksek fiyatlara çıkar mı diye tereddüt içinde. Ama yüksek fiyatlar değil, şu anda normal şartlarda patates alımları devam ediyor" dedi.

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Patates fiyatları yükselecek mi? Üreticiler uyardı

'ÜRETİCİ ZARAR ETMİYOR, TÜKETİCİYE DE YÜKSEK FİYAT YANSIMIYOR'

Patatesin maliyetinin 40- 60 kuruş arasında değiştiğini anlatan Başkan Ahmet Çankaya, şöyle devam etti:

"Şu anda satışlar 90 kuruş oldu. Üretici tabii ki zarar etmemeye başladı. Tüketiciye de fazla bir yüksek fiyat yansımıyor. Bunun için herhangi bir tereddüt olacak bir şey yok. Afyonkarahisar'dan üreticilerimizin rahatlayabilmesi adına Tarım Bakanlığımız, Atatürk Orman Çiftliğimizin Dinar, Tatarlı, Başmakçı, Sandıklı, Çölovası bölgelerinden patates almasına yardımcı oldu. Şuhut, Çobanlar, İhsaniye, merkezden Türk Şeker alım yapmaya başladı.