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Haberler Galeri Son dakika faiz hamlesi! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank yeni konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Son dakika faiz hamlesi! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank yeni konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Son dakika haberi... Konut kredisinde faiz oranları değişti. Koronavirüs pandemisi nedeniyle kamu bankaları tarafından tarihin en düşük faizli konut kredisi kullandırılmıştı. İlerleyen süreçte bu kampanya sona erdi. Devlet bankaları Eylül ayında müşterilerine yeni oranlarda kredi imkanı sunuyor. Sıfır ve ikinci el ev alımlarında faiz oranları değişiklik gösteriyor. Konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için kamu bankalarının kredi detaylarını sayfamızda derledik. İşte yeni konut kredisi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 15.09.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 09:36
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Son dakika faiz hamlesi! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank yeni konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Son dakika... Konut kredisinde faiz oranları değişti. Kamu bankaları (Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası) tarafından koronavirüs salgını sonrası tarihin en düşük faizli konut kredisi kampanyası sunulmuştu. Yeni dönemde bu kampanya sona ermişti. Eylül ayının ikinci yarısında konut kredisinde güncelleme yapan kamu bankaları yeni oranları internet adresleri üzerinden duyurdu. Peki, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank yeni konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte yeni oranlar...

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Son dakika faiz hamlesi! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank yeni konut kredisi faiz oranları ne kadar?

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Eylül ayının ikinci yarısı itibarıyla kamu bankalarının faiz oranlarında değişikliğe gidildi. Yeni dönemde uygulanacak konut kredisi faiz oranları şu şekilde:

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Son dakika faiz hamlesi! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank yeni konut kredisi faiz oranları ne kadar?

* Halkbank Konut kredisi faiz oranı yüzde 0.99 (sıfır ev alımlarında), yüzde 1.19 (ikinci el ev alımlarında)

* Ziraat Bankası Konut kredisi faiz oranı yüzde 0.99 (sıfır ev alımlarında), yüzde 1.05 (ikinci el ev alımlarında)

* Vakıfbank Konut kredisi faiz oranı yüzde 0.99 (sıfır ev alımlarında), yüzde 1.09 (ikinci el ev alımlarında)

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Son dakika faiz hamlesi! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank yeni konut kredisi faiz oranları ne kadar?

EVİN DEĞERİ ÖLÇÜSÜNDE KREDİ DESTEĞİ

Vatandaşlar konut kredisi kullanmalarını alacakları evin ekspertiz değerine göre yapacaklar.

Müşteriler banka tarafından gerçekleştirilecek olan ekspertiz çalışması sonucunda belirlenen ev değerinin yüzde 90'ına kadar kredi kullanabilecekler. Bu oran 200 bin TL'lik bir ev için 180 bin TL olarak göze çarpıyor. Konut kredisi ile ev alacaklar ön başvuru işlemlerini bankaların mobil şubesi ve internet bankacılığı üzerinden yapacaklar. Ancak esas başvuru işlemleri ise banka şubelerinden olacak.

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Son dakika faiz hamlesi! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank yeni konut kredisi faiz oranları ne kadar?

EV KREDİSİ NASIL ALINIR?

Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.