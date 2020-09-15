HaberlerGaleriSon dakika faiz hamlesi! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank yeni konut kredisi faiz oranları ne kadar?
Son dakika faiz hamlesi! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank yeni konut kredisi faiz oranları ne kadar?
Son dakika haberi... Konut kredisinde faiz oranları değişti. Koronavirüs pandemisi nedeniyle kamu bankaları tarafından tarihin en düşük faizli konut kredisi kullandırılmıştı. İlerleyen süreçte bu kampanya sona erdi. Devlet bankaları Eylül ayında müşterilerine yeni oranlarda kredi imkanı sunuyor. Sıfır ve ikinci el ev alımlarında faiz oranları değişiklik gösteriyor. Konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için kamu bankalarının kredi detaylarını sayfamızda derledik. İşte yeni konut kredisi faiz oranları...
Giriş Tarihi: 15.09.2020 09:27Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 09:36