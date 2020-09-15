Son dakika faiz hamlesi! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank yeni konut kredisi faiz oranları ne kadar?

EVİN DEĞERİ ÖLÇÜSÜNDE KREDİ DESTEĞİ

Vatandaşlar konut kredisi kullanmalarını alacakları evin ekspertiz değerine göre yapacaklar.

Müşteriler banka tarafından gerçekleştirilecek olan ekspertiz çalışması sonucunda belirlenen ev değerinin yüzde 90'ına kadar kredi kullanabilecekler. Bu oran 200 bin TL'lik bir ev için 180 bin TL olarak göze çarpıyor. Konut kredisi ile ev alacaklar ön başvuru işlemlerini bankaların mobil şubesi ve internet bankacılığı üzerinden yapacaklar. Ancak esas başvuru işlemleri ise banka şubelerinden olacak.