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1.000 TL yardım parası için son dakika açıklaması! e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sorgulama nasıl yapılır?
Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama nasıl yapılır? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası ilk iki fazda 4 milyon haneye 1.000'er TL sosyal yardım ödemesi yapılmıştı. 3'üncü faz ödemeler için e-Devlet üzerinden başvuru yoluyla ödemeler yapılıyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 1.000 TL sosyal yardım ödemeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, pandemi sosyal yardım ödemeleri devam edecek mi? 1.000 TL sosyal yardımdan kimler faydalanabilir? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 15.09.2020 12:50 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 13:02
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