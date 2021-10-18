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Haberler Galeri Milyonlarca emekliye müjde! Bunu yapana yüzlerce lira ödeme yapılacak! Bankalardan flaş duyuru geldi...

Milyonlarca emekliye müjde! Bunu yapana yüzlerce lira ödeme yapılacak! Bankalardan flaş duyuru geldi...

Bankalar güncel promosyon ödemelerini ardı ardına duyuruyor. Ziraat Bankası, İş Bankası ve Vakıfbank 2021 yılı içinde emeklilere verilecek promosyon ödeme miktarlarını açıkladı. Emekli maaşlarını bu bankalardan çekme sözü veren vatandaşların hesaplarına ödemeler anında yatacak. Emekli vatandaşların promosyon ödemeleri, maaş miktarlarına göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı bankalar ödeme için ön koşul aramazken, bazıları ise ödeme talimatı ile hesaplara ödemeleri yatıyor. Bahsi geçen bankaların güncel promosyon miktarlarını sizler için derledik.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.10.2021 19:36 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 19:37
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Milyonlarca emekliye müjde! Bunu yapana yüzlerce lira ödeme yapılacak! Bankalardan flaş duyuru geldi...

Milyonlarca emekliye müjde. Bunu yapana yüzlerce lira ödeme yapılacak. Bankalardan flaş duyuru geldi. Ziraat Bankası, İş Bankası ve Vakıfbank bu yıl ödenecek promosyon miktarlarını son dakika olarak duyurdu. Emekli maaşlarını bu bankadan çekme sözü verenlerin hesaplarına anında ödemeler yatacak. Vatandaşların alacakları promosyon ödemeleri maaşlarına ve bankaya göre değişkenlik gösterebiliyor. Bazı bankalar ön koşul şartı aramazken, bazıları arıyabiliyor. İşte, bankaların güncel promosyon miktarları...

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Milyonlarca emekliye müjde! Bunu yapana yüzlerce lira ödeme yapılacak! Bankalardan flaş duyuru geldi...

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

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Milyonlarca emekliye müjde! Bunu yapana yüzlerce lira ödeme yapılacak! Bankalardan flaş duyuru geldi...

Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşların promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekli.

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Milyonlarca emekliye müjde! Bunu yapana yüzlerce lira ödeme yapılacak! Bankalardan flaş duyuru geldi...

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

1 aya isabet eden emekli maaşı tutarı

1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,

1.500 – 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,

2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL

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Milyonlarca emekliye müjde! Bunu yapana yüzlerce lira ödeme yapılacak! Bankalardan flaş duyuru geldi...

Emekli aylıklarını Vakıfbank aracılığı ile alan vatandaşların promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Vakıfbank'tan almayı taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecektir.