Milyonlarca emekliye müjde! Bunu yapana yüzlerce lira ödeme yapılacak! Bankalardan flaş duyuru geldi...

Bankalar güncel promosyon ödemelerini ardı ardına duyuruyor. Ziraat Bankası, İş Bankası ve Vakıfbank 2021 yılı içinde emeklilere verilecek promosyon ödeme miktarlarını açıkladı. Emekli maaşlarını bu bankalardan çekme sözü veren vatandaşların hesaplarına ödemeler anında yatacak. Emekli vatandaşların promosyon ödemeleri, maaş miktarlarına göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı bankalar ödeme için ön koşul aramazken, bazıları ise ödeme talimatı ile hesaplara ödemeleri yatıyor. Bahsi geçen bankaların güncel promosyon miktarlarını sizler için derledik.