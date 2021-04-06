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06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Araba alacaklara müjde! Kaçırılmayacak fırsat! Opel, Toyota, Nissan, Skoda arabalarda sıfır faiz seçeneği... Araba alacaklara müjde! Kaçırılmayacak fırsat! Opel, Toyota, Nissan, Skoda arabalarda sıfır faiz seçeneği...
Araba alacaklara müjde! Kaçırılmayacak fırsat! Opel, Toyota, Nissan, Skoda arabalarda sıfır faiz seçeneği sunuluyor. Pandemi döneminde fiyatlarda yaşanan artış sonrasında araba almak isteyenleri hayal kırıklığına uğrattı. 2021 yılı sonrasında otomotiv devleri araba almak isteyenlere fırsatlar sunmaya devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre araba alımında sıfır faizli kredi seçeneği getirildi. Nisan ayı içerisinde sunulan kampanyalar sonrasında taksit ve özel finansman gibi bir çok seçenek bulunuyor.
Giriş Tarihi: 06.04.2021 18:12 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 18:38
Araba satışında Mart ayı oldukça verimli geçti. Zam gelmeden araba alarak kara geçmek isteyen vatandaşlar 96 bin 128 adetlik satışla rekoru üst seviyeye taşıdı. Büyük otomobil devlerinin mart ayında uyguladıkları kampanyalar sonrasında araba satışında patlama yaşandı. Hal böyle olunca araba almak isteyenler, nisan ayında sunulacak kampanyaları sorgulamaya başladı. Sizler için uygulanan kampanyaları haberimizde derledik. İşte, Opel, Toyota, Nissan, Skoda arabalarda sıfır faiz seçeneği...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Araba almayı planlayan herkes yaralanabiliyor. 0,99 faiz oranı ile sıfır araç sahibi olabilirsiniz. Opel Türkiye açıklamasına göre, Marka, ÖTV muafiyeti bulunan müşteriler için sunduğu geniş model ve donanım seçenekleriyle de dikkati çekiyor.
Açıklamaya göre, Opel'in başarılı modeli Corsa'ya nisanda 172 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Ayrıca tüm Corsa modellerinde 100 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz seçeneği sunuluyor. Corsa'nın en donanımlı ve teknolojik Ultimate versiyonu; sportif tampon tasarımı, 17 inç elmas kesim jantları, dijital sürücü bilgi ekranı ve üstün güvenlik özellikleriyle segmentinde öne çıkıyor.
Yeni Opel Crossland, benzinli ve dizel seçenekleri, AGR onaylı koltukları, çift renk tavan seçeneği, yeni vizör tasarımı gibi bünyesinde bulundurduğu farklı özellikleriyle sevenlerinden yüksek talep görüyor. Yeni Opel Crossland modeline nisan ayında 219 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ile sahip olunabiliyor.
Nisan ayında, Opel'in C-SUV segmentindeki temsilcisi Grandland X modelinde 150 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz imkanı sunuluyor. Yine nisan ayına özel stoklarla sınırlı Opel Grandland X Enjoy Black Edition donanımı ise 305 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroom'lardaki yerini alıyor.