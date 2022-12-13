EYT'de GARANTİ yaş kadrosu netleşti! Prim ve yaş düğümü çözülecek! 1975-1974-1973-1972 doğumlular dikkat! Staj ve çıraklık başlangıç...

EYT düzenlemesi için son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Düzenlemenin Aralık ayının sonuna kadar tamamlanıp Meclis'e sevk edilmesi, Ocak ayında da yasalaşması bekleniyor. 8 Eylül 1999 yılı öne çıkan ilk tarih oluyor. Bu tarihten önce sigortalı olanların EYT düzenlenmesinden yararlanması garantilendi. Diğer yandan bir yaş sınırlamasının olup olmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT için açıklamalarda bulunurken, son noktayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan koyacak. İştei Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son gelişmeler!