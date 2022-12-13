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Haberler Galeri EYT'de GARANTİ yaş kadrosu netleşti! Prim ve yaş düğümü çözülecek! 1975-1974-1973-1972 doğumlular dikkat! Staj ve çıraklık başlangıç...

EYT'de GARANTİ yaş kadrosu netleşti! Prim ve yaş düğümü çözülecek! 1975-1974-1973-1972 doğumlular dikkat! Staj ve çıraklık başlangıç...

EYT düzenlemesi için son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Düzenlemenin Aralık ayının sonuna kadar tamamlanıp Meclis'e sevk edilmesi, Ocak ayında da yasalaşması bekleniyor. 8 Eylül 1999 yılı öne çıkan ilk tarih oluyor. Bu tarihten önce sigortalı olanların EYT düzenlenmesinden yararlanması garantilendi. Diğer yandan bir yaş sınırlamasının olup olmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT için açıklamalarda bulunurken, son noktayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan koyacak. İştei Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2022 19:20 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 19:20
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EYT’de GARANTİ yaş kadrosu netleşti! Prim ve yaş düğümü çözülecek! 1975-1974-1973-1972 doğumlular dikkat! Staj ve çıraklık başlangıç...

SON DAKİKA! Emeklilikte Yaşa Takılanlar, düzenleme için gelecek son dakika açıklamaları bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenleme için Aralık ayını işaret etmişti. EYT'de 'tarih, prim, yıl, başvuru, tazminat, aylık' konuları da bu çalışmayla netleşmiş olacak. EYT kapsamında 8 Eylül 1999 yılı öncesinde sigorta girişi olanlar kapsam içinde yer alacak. Diğer yandan yaş kapsamında atılacak adımlar ise merak ediliyor. İşte, EYT düzenlemesi için son dakika gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de GARANTİ yaş kadrosu netleşti! Prim ve yaş düğümü çözülecek! 1975-1974-1973-1972 doğumlular dikkat! Staj ve çıraklık başlangıç...

Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı bugün yapılacak Kabine toplantısında. Geçtiğimiz haftaya damgasını vuran 'yaş sınırı' konusunda son noktayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koyması bekleniyor.

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EYT’de GARANTİ yaş kadrosu netleşti! Prim ve yaş düğümü çözülecek! 1975-1974-1973-1972 doğumlular dikkat! Staj ve çıraklık başlangıç...

Erdoğan'ın bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı'ndan yeniden bir değerlendirme yapması istediği ifade ediliyor.

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EYT’de GARANTİ yaş kadrosu netleşti! Prim ve yaş düğümü çözülecek! 1975-1974-1973-1972 doğumlular dikkat! Staj ve çıraklık başlangıç...

EYT'de 'tarih, prim, yıl, başvuru, tazminat, aylık' konuları da bu çalışmayla netleşmiş olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis Genel Kurulu'nda EYT düzenlemesinin 'en geniş kapsamlı haliyle yapılacağını' açıklarken, 'yaş sınırına' ilişkin resmi ağızdan gelen bir açıklama yok.

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EYT’de GARANTİ yaş kadrosu netleşti! Prim ve yaş düğümü çözülecek! 1975-1974-1973-1972 doğumlular dikkat! Staj ve çıraklık başlangıç...

Kulislerde 50-52 ile başlayan yaş sınırı iddiaları, kadınlarda 46, erkeklerde 48'e düştü. Yaşa takılanlara emeklilik kapısı açacak olan yasal düzenlemeye yönelik kritik soruların yanıtları şöyle: