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PARAM YOK DİYENLERE kolaylık sağlayacak! EYT'LİYE kredi müjdesi verildi! Prim borcu olanlar kendi maaşlarıyla ödeyebilecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bgün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası, borç yapılandırma paketinin ayrıntılarını açıkladı. Vatandaşların devlete olan vergi, ceza ve prim borçları için Cumhuriyet tarihinin kapsamlı yapılandırma paketi hayata geçiriliyor. Söz konusu yapılandırma, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasını bekleyenler ve emeklilik için gün sayanlar açısından da önemli bir sürprizi barındırıyor. Peki, "EYT'liler prim borçlarını nasıl yapılandıracak?","Borç yapılandırma neleri kapsıyor? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 23.01.2023 20:15 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 16:53
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PARAM YOK DİYENLERE kolaylık sağlayacak! EYT’LİYE kredi müjdesi verildi! Prim borcu olanlar kendi maaşlarıyla ödeyebilecek!

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi hayata geçiriliyor. Yeni düzenlemenin detayları ise yarın Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine Toplantısı'nda belli olacak. Bağ-Kur borçluları olmak üzere EYT'liler ödeyemedikleri prim günlerini kredi imkanı ile ödeyip emeklilik hakkına kavuşabilecekler. İşte, emeklilik için gün sayanlara da ilaç gibi gelecek düzenlemenin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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PARAM YOK DİYENLERE kolaylık sağlayacak! EYT’LİYE kredi müjdesi verildi! Prim borcu olanlar kendi maaşlarıyla ödeyebilecek!

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİNİN DETAYLARI AÇIKLANDI!

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yqapılandırma düzenlemesi olarak kamuoyuna duyrulan düzenlemenin ise detayları bugünkü Kabine Toplantısı'nın ardından netlik kazandı. Düzenlemenin detaylarını Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında açıkladı.

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PARAM YOK DİYENLERE kolaylık sağlayacak! EYT’LİYE kredi müjdesi verildi! Prim borcu olanlar kendi maaşlarıyla ödeyebilecek!

Başkan Erdoğan yapılandırma paketinin detaylarını açıkladı. İşte o açıklamalar:

"-Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçların cezalarını kaldırıyoruz. Bu borçları belirli oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacaktır. Teklifle matrah artırımını ve işletme kayıtlarının düzeltilmesini sağlıyoruz.

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PARAM YOK DİYENLERE kolaylık sağlayacak! EYT’LİYE kredi müjdesi verildi! Prim borcu olanlar kendi maaşlarıyla ödeyebilecek!

HANGİ BORÇLARA YAPILANDIRMA GELECEK?

Yapılandırma işleminin vergi borçları; maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsaması bekleniyor.

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PARAM YOK DİYENLERE kolaylık sağlayacak! EYT’LİYE kredi müjdesi verildi! Prim borcu olanlar kendi maaşlarıyla ödeyebilecek!

TAKSİT SAYISI ARTACAK

Pakette taksit seçenekleri önceki yapılandırmalardan farklı olarak daha uzun vadeli tutulacağı öğrenildi. Daha önce vergi borçlarını yapılandırmada 6, 9,12, 18 ay taksitte ödeme imkânı sunulmuş ve ödemeler iki ayda bir gerçekleşmişti.