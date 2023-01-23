24 Ocak 2023, Salı
PARAM YOK DİYENLERE kolaylık sağlayacak! EYT'LİYE kredi müjdesi verildi! Prim borcu olanlar kendi maaşlarıyla ödeyebilecek!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bgün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası, borç yapılandırma paketinin ayrıntılarını açıkladı. Vatandaşların devlete olan vergi, ceza ve prim borçları için Cumhuriyet tarihinin kapsamlı yapılandırma paketi hayata geçiriliyor. Söz konusu yapılandırma, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasını bekleyenler ve emeklilik için gün sayanlar açısından da önemli bir sürprizi barındırıyor. Peki, "EYT'liler prim borçlarını nasıl yapılandıracak?","Borç yapılandırma neleri kapsıyor? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 23.01.2023 20:15 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 16:53
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