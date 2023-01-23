Toplu para yatıran AVANTAJLI olacak! Devlet katkısında ÜST LİMİT değişti! 2023 BES'te devlet katkısı tutarı ne kadar oldu?

Eşim ve çocuğum adına BES yaptırırsam, hepsine ayrı devlet katkısı alır mıyım?

Katkı payı ödeyen kişinin katılımcının kendisi olması gerekmiyor. Öyle ki, eşiniz için sisteme 10 bin lira, çocuğunuz için 10 bin lira, kendiniz için de 10 bin lira aylık katkı payı yatırırsanız; eşiniz 3 bin lira, çocuğunuz 3 bin lira, kendiniz de 3 bin lira devlet katkısı alabilirsiniz. Böylece 2023 yılı için aile olarak alacağınız devlet katkısı 108 bin lirayı bulur. 18 yaş altı çocuklara da kendi adlarına BES yaptırma imkânı tanındığından, 18 yaş altı çocuğunuz da devlet katkısından yararlanır.