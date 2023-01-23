23 Ocak 2023, Pazartesi
Toplu para yatıran AVANTAJLI olacak! Devlet katkısında ÜST LİMİT değişti! 2023 BES'te devlet katkısı tutarı ne kadar oldu?
Türkiye'de 19. yılını dolduran Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kazandırmaya devam ediyor. Emeklilik döneminde gelir kaybını engellemeyi amaçlayan BES'te 2023 yılı itibarıyla devlet katkısı tutarı da arttı. 2023 Ocak asgari ücret zammı sonrası BES devlet katkısı üst limiti değişti. Toplu para yatıranın avantajlı çıkacağı BES'te devlet katkısının ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 23.01.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 09:17
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