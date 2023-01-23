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Toplu para yatıran AVANTAJLI olacak! Devlet katkısında ÜST LİMİT değişti! 2023 BES'te devlet katkısı tutarı ne kadar oldu?

Türkiye'de 19. yılını dolduran Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kazandırmaya devam ediyor. Emeklilik döneminde gelir kaybını engellemeyi amaçlayan BES'te 2023 yılı itibarıyla devlet katkısı tutarı da arttı. 2023 Ocak asgari ücret zammı sonrası BES devlet katkısı üst limiti değişti. Toplu para yatıranın avantajlı çıkacağı BES'te devlet katkısının ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 23.01.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 09:17
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Toplu para yatıran avantajlı olacak! Devlet katkısında üst limit değişti! 2023 BES’te devlet katkısı tutarı ne kadar oldu?

Uzun vadeli yatırım enstrümanları arasında öne çıkan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), birikimleri ciddi anlamda büyütüyor. Uzun süre kalanın mutlaka kazandığı BES, başarılı performansıyla katılımcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor. 2023 yılı itibarıyla BES'e devlet katkısında üst limit de değişti. Asgari ücret zammı sonrası BES devlet katkısının ne kadar olduğu merak ediliyor. Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Toplu para yatıran avantajlı olacak! Devlet katkısında üst limit değişti! 2023 BES’te devlet katkısı tutarı ne kadar oldu?

BES'TE DEVLET KATKISI TUTARI NE KADAR OLDU?

2023 asgari ücret zammı sonrası BES'te devlet katkısının üst limiti de arttı. Son yapılan değişiklikle de BES'e toplu para yatırmak avantajlı hale getirildi, yatırılan tüm tutar için devlet katkısı alınmasına imkân tanındı. Hürriyet'te yer alan habere göre, BES'te yeni değişiklikler şöyle:

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Toplu para yatıran avantajlı olacak! Devlet katkısında üst limit değişti! 2023 BES’te devlet katkısı tutarı ne kadar oldu?

BES DEVLET KATKISI ÜST LİMİTİ NE KADAR OLDU?

2023 yılı yeni asgari ücretle birlikte BES'te devlet katkısı tutarı da arttı. En yüksek yararlanacağınız devlet katkısı tutarı, yıllık brüt asgari ücretin yüzde 30'u ile sınırlı. Asgari ücretin brüt tutarı 10.008 lira ve aylık yararlanacağınız devlet katkısı tutarı 3.000 lira. Sisteme aylık 10.008 lira yatırırsanız, en yüksek devlet katkısı tutarı olan 3.000 lirayı hak edersiniz. Yıllık 120 bin lira yatırırsanız, devlet de sizin için yıllık 36 bin lira katkı öder.

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Toplu para yatıran avantajlı olacak! Devlet katkısında üst limit değişti! 2023 BES’te devlet katkısı tutarı ne kadar oldu?

Kendi adıma iki ayrı BES sözleşmem var, ayrı ayrı devlet katkısı alabilir miyim?

Alabilirsiniz, ancak tüm sözleşmelerden alacağınız katkı tutarı asgari ücretin brüt tutarının yüzde 30'unu geçemez. Örneğin, üç ayrı sözleşmeniz var ve her birine aylık 1.000 lira yatırıyorsunuz. Toplam yatırdığınız tutar 10.008 lirayı aşmadığı için her bir sözleşmeniz için devlet 300'er lira katkı yapar.

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Toplu para yatıran avantajlı olacak! Devlet katkısında üst limit değişti! 2023 BES’te devlet katkısı tutarı ne kadar oldu?

Eşim ve çocuğum adına BES yaptırırsam, hepsine ayrı devlet katkısı alır mıyım?

Katkı payı ödeyen kişinin katılımcının kendisi olması gerekmiyor. Öyle ki, eşiniz için sisteme 10 bin lira, çocuğunuz için 10 bin lira, kendiniz için de 10 bin lira aylık katkı payı yatırırsanız; eşiniz 3 bin lira, çocuğunuz 3 bin lira, kendiniz de 3 bin lira devlet katkısı alabilirsiniz. Böylece 2023 yılı için aile olarak alacağınız devlet katkısı 108 bin lirayı bulur. 18 yaş altı çocuklara da kendi adlarına BES yaptırma imkânı tanındığından, 18 yaş altı çocuğunuz da devlet katkısından yararlanır.