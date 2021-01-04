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Paralarınızı hemen kontrol edin! 5-20-50 TL banknotlarda şaşırtan detay! Cebinizde servet var...
Cebinizde bulunan 5-10-20-50-100 TL banknotlarda bulunan ufak bir detay koleksiyonerlerin ilgisini çekiyor. Hatalı basım banknotlar binlerce liraya alıcı bulabiliyor. Paranın sahte olup olmadığını bankalardan kontrol eden vatandaşlar, hatalı basım olduğunu öğrendikten sonra koleksiyonerler için satışa çıkarıyor. Paralarda yapılan ilginç basım hataları paranın değerini yüzlerce kez katlıyor.
Giriş Tarihi: 04.01.2021 21:37 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 21:47
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Paralarını hemen kontrol edin! 5-20-50 TL banknotlarda şaşırtan detay! Cebinizde servet var...
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- 12
Paralarını hemen kontrol edin! 5-20-50 TL banknotlarda şaşırtan detay! Cebinizde servet var...
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Paralarını hemen kontrol edin! 5-20-50 TL banknotlarda şaşırtan detay! Cebinizde servet var...
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- 12
Paralarını hemen kontrol edin! 5-20-50 TL banknotlarda şaşırtan detay! Cebinizde servet var...
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- 12
Paralarını hemen kontrol edin! 5-20-50 TL banknotlarda şaşırtan detay! Cebinizde servet var...