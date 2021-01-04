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05 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Maaşlarda artış... 2021 polis, zabıta, bekçi maaşları ne kadar oldu? En düşük polis maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Maaşlarda artış... 2021 polis, zabıta, bekçi maaşları ne kadar oldu? En düşük polis maaşları ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika... 2021 polis, zabıta, bekçi maaşları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer aldı. Milyonlarca emekli ve memurun maaşları bugün yapılan açıklama ile zamlandı. Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre en düşük ve en yüksek maaş tablosu belli oldu. Hal böyle olunca polis, zabıta ve bekçiler maaşlarına yansıyacak zam oranını araştırmaya başladı. Başkomiser, komiser, polis memuru olmak üzere birçok çalışan maaşlarını merak etmeye başladı. İşte, 2021 polis, zabıta, bekçi maaşları ne kadar oldu? En düşük polis maaşları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 04.01.2021 20:06
2021 polis, zabıta, bekçi maaşları ne kadar oldu? En düşük polis maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşlarına yılda iki kez olmak üzere zam uygulanıyor. Aralık ayının enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından milyonlarca emekli ve memurn maaşları zamlandı. Polis, kaymakam, memur ve hemşire maaşları güncellenirken her memurun maaş zam oranı değişkenlik gösteriyor. İşte, 2021 polis, zabıta, bekçi maaşları ne kadar oldu? En düşük polis maaşları ne kadar, kaç TL oldu?
GALERİ DEVAM EDİYOR POLİS MAAŞI 2021 NE KADAR OLDU?
TÜİK Aralık ayı enflasyon oranlarını açıklamasının ardından polis maaşı merak edildi. Açıklanan enflasyon oranları memur ve emekli maaşlarını etkilerken en düşük ve en yüksek polis maaşı da gündemdeki yerini koruyor…
2021 yılında 8/1 polis memuru maaşı 6.388 liradan 6.859 liraya yükseldi. OCAK 2021 MEMUR ZAMMI İLE EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK POLİS MAAŞLARI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Aralık ayı enflasyonunu bugün saat 10.00'da açıkladı. Buna göre enflasyon oranı yıllık %14.60, aylık %1.25 olarak gerçekleşti. Böylece milyonlarca memur ve emekliye yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli oldu.
SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak.
2021 yılında 8/1 polis memuru maaşı 6.388 liradan 6.859 liraya yükseldi.
MEMURA YÜZDE 7.36 ZAM!
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, oranında zam yapılacak.