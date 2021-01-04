Maaşlarda artış... 2021 polis, zabıta, bekçi maaşları ne kadar oldu? En düşük polis maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika... 2021 polis, zabıta, bekçi maaşları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer aldı. Milyonlarca emekli ve memurun maaşları bugün yapılan açıklama ile zamlandı. Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre en düşük ve en yüksek maaş tablosu belli oldu. Hal böyle olunca polis, zabıta ve bekçiler maaşlarına yansıyacak zam oranını araştırmaya başladı. Başkomiser, komiser, polis memuru olmak üzere birçok çalışan maaşlarını merak etmeye başladı. İşte, 2021 polis, zabıta, bekçi maaşları ne kadar oldu? En düşük polis maaşları ne kadar, kaç TL oldu?