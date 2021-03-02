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0){for(t=0;t
03 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Ek gelir için başladı hayatı değişti! Şimdi siparişe yetişemiyor! 30 günde... Ek gelir için başladı hayatı değişti! Şimdi siparişe yetişemiyor! 30 günde...
Düzce'de 10 yıl önce babasının ölümünün ardından annesiyle pazarcılık yapmaya başlayan 22 yaşındaki Umut Can Çalışkan, ek gelir için 3 yıl önce istiridye mantarı üretimine başladı. Gelir elde edince mantar üretimini büyüten Çalışkan, talebin çok iyi olduğunu siparişlere yetişemediğini söyledi. Umut Can Çalışkan'ın 30 günde yetiştirdiği mantarlar, pazarda kilosu 15 liradan alıcı buluyor.
Giriş Tarihi: 02.03.2021 23:57
Ek gelir için başladı hayatı değişti! Şimdi siparişe yetişemiyor. Günümüzde çeşitli işler yaparak başarıya ulaşmak isteyen kişilerin sayısı oldukça fazla. Kimisi başarılı olurken kimisi de hayallerine veda ediyor. Bu başarı hikayesinin örneklerinden birisi ise Umut Can Çalışkan. Düzce'de yaşayan Umut Can Çalışkan (22), babasının ölümünün ardından annesiyle pazarcılık yapmaya başladı. Ek gelir için istiridye mantarı yetiştiriciliğine başlayan Çalışkan, ilk olarak tek odada mantar yetiştirdi, talep artınca da üretim oda sayısını ikiye çıkardı. Umut Can Çalışkan'ın 30 günde yetiştirdiği mantarlar, pazarda kilosu 15 liradan alıcı buluyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Darıcı Mahallesi'nde yaşayan Umut Can Çalışkan, 2011 yılında babasını kaybedince annesiyle yalnız kaldı. Babasından kalan emekli maaşıyla ev geçindirmeye çalışan annesine destek olmak ve ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen Çalışkan, bir yandan da pazarcılık yaptı.
Çalışkan bu sırada sağlık meslek lisesi eğitimini tamamladı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle üniversiteye gidemeyen Çalışkan, özel hastanelerde sağlık görevlisi olarak çalıştı.
Ek gelir için istiridye mantarı yetiştiriciliğine başlayan Çalışkan, ilk olarak tek odada mantar yetiştirdi, talep artınca da üretim oda sayısını ikiye çıkardı. Umut Can Çalışkan'ın 30 günde yetiştirdiği mantarlar, pazarda kilosu 15 liradan alıcı buluyor.
3 yıl önce mantar üretimine başladığını söyleyen Umut Can Çalışkan, "2011 yılında babamın ölümüyle annemle tek kaldığımız için maddi zorluklar hayatımızı da zora soktu. Pazarcılık yaparken diğer yandan hayalim olan hemşirelik mesleği için okumak istiyordum.