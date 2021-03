Ek gelir için başladı hayatı değişti! Şimdi siparişe yetişemiyor! 30 günde...

Ek gelir için başladı hayatı değişti! Şimdi siparişe yetişemiyor. Günümüzde çeşitli işler yaparak başarıya ulaşmak isteyen kişilerin sayısı oldukça fazla. Kimisi başarılı olurken kimisi de hayallerine veda ediyor. Bu başarı hikayesinin örneklerinden birisi ise Umut Can Çalışkan. Düzce'de yaşayan Umut Can Çalışkan (22), babasının ölümünün ardından annesiyle pazarcılık yapmaya başladı. Ek gelir için istiridye mantarı yetiştiriciliğine başlayan Çalışkan, ilk olarak tek odada mantar yetiştirdi, talep artınca da üretim oda sayısını ikiye çıkardı. Umut Can Çalışkan'ın 30 günde yetiştirdiği mantarlar, pazarda kilosu 15 liradan alıcı buluyor.