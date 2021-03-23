Paralar anında hesaplarda! SGK, SSK ve Bağkur'lu emeklilere müjde! 1600, 2000, 2250 ve 2500 TL ödeme imkanı...

YAPI KREDİ'DEN 1500 TL PROMOSYON…

Yapı Kredi bankası tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler. Bu sayede kişiler emekli maaşlarına göre bankada promosyon ödemesi alabilecekler.Maaşları 1500 TL olan emekliler için 1000 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 1250 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 1500 TL ödeme yapılacak.