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23 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Paralar anında hesaplarda! SGK, SSK ve Bağkur'lu emeklilere müjde! 1600, 2000, 2250 ve 2500 TL ödeme imkanı... Paralar anında hesaplarda! SGK, SSK ve Bağkur'lu emeklilere müjde! 1600, 2000, 2250 ve 2500 TL ödeme imkanı...
Emekli vatandaşlar yeni yıl içinde promosyon ve ikramiye ödemeleri sonrasında derin nefes alacak. Emekliler emekli maaşlarını almak için taahhüt verdikleri bankalar üzerinden promosyon ödemeleri alıyor. 2023 yılına kadar taahhüdü imzalayan emeklilere en az 500 TL ödeme alacak. Birçok vatandaş 2020 yılı içerisinde promosyon ödemelerini cebine koymuştu. Bankaların emeklilerin alakasını sürüklemek istemeleri sebebiyle bu ödemeler çoğu bankada 1000 TL'nin üzerine çıkıyor. Bazı bankalar ise değişik rakiplerinden ön tasarıda olmak için 1600 TL'ye kadar ödeme yapıyorlar. İşte, en fazla promosyon ödemesi yapan bankaların listesi...
Giriş Tarihi: 23.03.2021 18:14
Milyonlarca emekli promosyon ödemelerinden yararlanmak için diledikleri bankalara giderek promosyon sözleşmelerini imzalamaları gerekiyor. 3 yıllık verilen taahhüdün ardından promosyon ödemeleri hesaplara yatıyor. Yeni yıl sonrasında ödemeden yararlanacak vatandaşlar promosyon ödeme tarihleri ve miktarlarını araştırmaya başladı. 2020 yılında emekliler promosyon ödemelerinin bir kısımını cebine koydu. Ücret meblağına göre ödenen promosyon ödemeleri kamu bankalarında 500 TL ile 750 TL arasında ödendi. Bankalar yeni yılda promosyon ödemelerinde güncellemeye gitti. İşte, en yüksek emekli promosyon veren bankalar...
GALERİ DEVAM EDİYOR YAPI KREDİ'DEN 1500 TL PROMOSYON…
Yapı Kredi bankası tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler. Bu sayede kişiler emekli maaşlarına göre bankada promosyon ödemesi alabilecekler.Maaşları 1500 TL olan emekliler için 1000 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 1250 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 1500 TL ödeme yapılacak.
İŞ BANKASI PROMOSYON ÖDEMESİ
İş bankası tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler. Bu sayede kişiler emekli maaşlarına göre bankada promosyon ödemesi alabilecekler.Maaşları 1500 TL olan emekliler için 750 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 875 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 1000 TL ödeme yapılacak.
İNG BANK PROMOSYON ÖDEMESİ
İNG bank tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler. Bu sayede kişiler emekli maaşlarına göre bankada promosyon ödemesi alabilecekler.Maaşları 1500 TL olan emekliler için 500 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 625 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 750 TL ödeme yapılacak.
HALKBANK PROMOSYON ÖDEMESİ
Halkbank tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler. Bu sayede kişiler emekli maaşlarına göre bankada promosyon ödemesi alabilecekler.Maaşları 1500 TL olan emekliler için 500 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 625 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 750 TL ödeme yapılacak.