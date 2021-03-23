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23 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Ocak ayından itibaren zamlandı! 12 bin 979 TL anında hesaplara yatacak! Başvuru şartları güncellendi... Ocak ayından itibaren zamlandı! 12 bin 979 TL anında hesaplara yatacak! Başvuru şartları güncellendi...
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Kadınların iş hayatından daha sağlam adım atabilmeleri ve istihdamının sağlamasına yönelik yeni adımlar atılıyor. Ocak ayından itibaren çalışmayan ve çalışan annelere yönelik çeşitli destek ödemeleri yapılıyor. Özellikle çalışma hayatında yer alan kadınlara sağlanan doğum yardımı ödemeleri yeni yıl itibariyle zamlandı. Ödemeler için kurum üzerinden başvuru işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. İşte, doğum yardımı için başvuruları nereden ve nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 23.03.2021 16:53
Ocak ayından itibaren zamlandı. 12 bin 979 TL anında hesaplara yatacak. Başvuru şartları güncellendi. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yeni yılda Ocak ayı itibariyle çalışan ve çalışmayan annelere destek ödemeleri sürüyor. Bu ödemelerin tamamını binlerce anne alabiliyor. Yeni yılda gelen zamlar sonrasında 12 bin 979 TL ödeme yapılacak. Kurum tarafından başvuru sürecinin sona ermesinin ardından ödemeler anından hesaplara yatıyor. İşte, annelere yönelik doğum yardımı için detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ülkemizde kadınlar için devlet pek çok destek sağlıyor. Çalışan annelere; süt parası, doğum yardımı, iş göremezlik ödeneği, yarı zamanlı çalışma parası olarak en az 12 bin 979 lira ödeniyor.
İşte annelere sağlanan destekler:
● Çalışan-çalışmayan tüm anneler, doğum yaptıklarında, devletten doğum yardımı alıyor. Birinci çocuğa 300, ikinciye 400, üçüncü ve sonrakilere 600 lira veriliyor.
Anneler süt parası da alıyor. 225 lira olan bu ödeme için kadının ya da eşinin çalışması yeterli..
SSK'lılara doğum izninde iş göremezlik parası ödeniyor. Asgari ücretli anne 8 bin 904 lira alıyor.