Ocak ayından itibaren zamlandı! 12 bin 979 TL anında hesaplara yatacak! Başvuru şartları güncellendi...

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Kadınların iş hayatından daha sağlam adım atabilmeleri ve istihdamının sağlamasına yönelik yeni adımlar atılıyor. Ocak ayından itibaren çalışmayan ve çalışan annelere yönelik çeşitli destek ödemeleri yapılıyor. Özellikle çalışma hayatında yer alan kadınlara sağlanan doğum yardımı ödemeleri yeni yıl itibariyle zamlandı. Ödemeler için kurum üzerinden başvuru işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. İşte, doğum yardımı için başvuruları nereden ve nasıl yapılır?