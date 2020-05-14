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1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları tamamlandı! İşte son hali...

1915 Çanakkale Köprüsü hızla yükselmeye devam ediyor. Son yapılan çalışmaların ardından köprünün ayaklarının uzunluğu 318 metreye ulaştı. Köprü ayaklarındaki son bölüm olan 32'nci bloğun 16 Nisan Cumartesi günü yerleştirilmesi bekleniyor. Bu nedenle Çanakkale'nin Lapseki ilçesi köprü şantiyesinin olduğu yerde bir tören gerçekleştirilecek. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı bildirilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da telekonferans yöntemiyle törene eşlik edeceği bildirildi.

Giriş Tarihi: 14.05.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 18:07
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1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları tamamlandı! İşte son hali...

18 MART ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ'Nİ SİMGELEYECEK

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele devam ederken, Türkiye'nin tarihi ve önemli vizyona sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü projesinin ayaklarındaki çalışmalarda sona doğru gelindi.

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1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları tamamlandı! İşte son hali...

Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olacağı ifade edilen köprünün ayakları 318 metrelik uzunluğuyla 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor.

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1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları tamamlandı! İşte son hali...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları her geçen gün yükselmeye devam ediyor.

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1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları tamamlandı! İşte son hali...

Bu kez de yapılan son çalışmalar ile tarihi köprünün her iki yakada bulunan deniz içindeki kesonları üzerine 31. blokları yerleştirildi ve köprünün ayak uzunluğu 318 metreye ulaştı.

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1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları tamamlandı! İşte son hali...

Köprü ayaklarındaki çalışmaların hafta sonu yapılacak törenle tamamlanması bekleniyor.