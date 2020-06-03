Koronavirüse karşı açıklanan tarihi destek paketlerinin olumlu etkisi görülmeye başlandı!

Tüm dünya gibi Türkiye'yi de etkileyen Kovid-19 salgınının ekonomiye etkisini azaltmak için hükümet tarafından hayata geçirilen destek paketlerinin olumlu katkıları nisan-mayıs döneminin verilerine yansıdı. Türkiye ilk çeyrekte diğer ülkelerden pozitif ayrışarak yüzde 4,5 büyüdü. Nisan-mayıs döneminde ekonomik güven endeksi 51,3'ten 61,7'ye, tüketici güven endeksi de 54,9'dan 59,5'e yükseldi. Toplam ihracat nisan-mayıs döneminde yüzde 10,84, AB'ye ihracat da yüzde 17,3 artış kaydetti.