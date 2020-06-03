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Koronavirüse karşı açıklanan tarihi destek paketlerinin olumlu etkisi görülmeye başlandı!

Tüm dünya gibi Türkiye'yi de etkileyen Kovid-19 salgınının ekonomiye etkisini azaltmak için hükümet tarafından hayata geçirilen destek paketlerinin olumlu katkıları nisan-mayıs döneminin verilerine yansıdı. Türkiye ilk çeyrekte diğer ülkelerden pozitif ayrışarak yüzde 4,5 büyüdü. Nisan-mayıs döneminde ekonomik güven endeksi 51,3'ten 61,7'ye, tüketici güven endeksi de 54,9'dan 59,5'e yükseldi. Toplam ihracat nisan-mayıs döneminde yüzde 10,84, AB'ye ihracat da yüzde 17,3 artış kaydetti.

Giriş Tarihi: 03.06.2020 14:05 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 14:07
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Koronavirüse karşı açıklanan tarihi destek paketlerinin olumlu etkisi görülmeye başlandı!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için hükümet tarafından hayata geçirilen destek mekanizmalarının olumlu etkileri görülmeye başlandı.

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Koronavirüse karşı açıklanan tarihi destek paketlerinin olumlu etkisi görülmeye başlandı!

Salgın, küresel ekonomiyi olduğu kadar ülke ekonomisini de etkilerken bu durum hükümeti önlem almaya yöneltti.

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Koronavirüse karşı açıklanan tarihi destek paketlerinin olumlu etkisi görülmeye başlandı!

Başta kamu bankaları olmak üzere finans kuruluşlarına "kredi borç ödeme tarihlerinin ötelenmesi ve müşterilerine krediye erişimde kolaylık sağlanması" konusunda çağrıda bulunuldu. Söz konusu destek mekanizmaları ekonomide bir miktar toparlanmaya yol açarken, bu toparlanma özellikle nisan-mayıs döneminin ekonomik göstergelerine yansıdı.

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Koronavirüse karşı açıklanan tarihi destek paketlerinin olumlu etkisi görülmeye başlandı!

TÜRKİYE EKONOMİSİ İLK ÇEYREKTE YÜZDE 4,5 BÜYÜDÜ
Salgının dünyada etkili olduğu bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi diğer ülkelerden pozitif ayrıştı.

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Koronavirüse karşı açıklanan tarihi destek paketlerinin olumlu etkisi görülmeye başlandı!

Ekonomi yüzde 4,5 büyüme performansı sergilerken bu anlamda Avrupa Birliği (AB), G-20 ve OECD ülkeleri arasında "en güçlü büyüme performansı gösteren" ülke oldu.