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Koronavirüse karşı açıklanan tarihi destek paketlerinin olumlu etkisi görülmeye başlandı!
Tüm dünya gibi Türkiye'yi de etkileyen Kovid-19 salgınının ekonomiye etkisini azaltmak için hükümet tarafından hayata geçirilen destek paketlerinin olumlu katkıları nisan-mayıs döneminin verilerine yansıdı. Türkiye ilk çeyrekte diğer ülkelerden pozitif ayrışarak yüzde 4,5 büyüdü. Nisan-mayıs döneminde ekonomik güven endeksi 51,3'ten 61,7'ye, tüketici güven endeksi de 54,9'dan 59,5'e yükseldi. Toplam ihracat nisan-mayıs döneminde yüzde 10,84, AB'ye ihracat da yüzde 17,3 artış kaydetti.
Giriş Tarihi: 03.06.2020 14:05 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 14:07
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