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Bankalar da yasaklara ayak uydurdu para gönderecekler dikkat! Halkbank, İş Bankası, Ziraat Bankası'nda yeni dönem...
Bankalar da yasaklara ayak uydurdu para gönderecekler dikkat! Halkbank, İş Bankası, Ziraat Bankası'nda yeni dönem. Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminin başladığını duyurdu. Bugün uygulamaya konulan yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması olan FAST için pilot testler de tamamlandı. Böylelikle 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek.
Giriş Tarihi: 08.01.2021 17:18Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 17:28
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Bankalarda yasaklara ayak uydurdu para gönderecekler dikkat! Halkbank, İş Bankası, Ziraat Bankası'nda yeni dönem...
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Bankalarda yasaklara ayak uydurdu para gönderecekler dikkat! Halkbank, İş Bankası, Ziraat Bankası'nda yeni dönem...
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Bankalarda yasaklara ayak uydurdu para gönderecekler dikkat! Halkbank, İş Bankası, Ziraat Bankası'nda yeni dönem...
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Bankalarda yasaklara ayak uydurdu para gönderecekler dikkat! Halkbank, İş Bankası, Ziraat Bankası'nda yeni dönem...