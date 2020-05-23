Kısa çalışma ödeneğinde yıllık izin kullanılabilir mi? Resmi tatil ve bayram tatili mesai olarak sayılır mı?

3 - Kronik hastalar ve 65 yaş üstü için herhangi farklı bir uygulama var mı?

Bu açıdan, öncelikle söz konusu kişiler için gündemde olan sokağa çıkma yasağını değerlendirmek gerekiyor. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınının özellikle 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar ile bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olanları daha olumsuz etkilemesi sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bu bakımdan iş sözleşmesine dayalı olarak bir işyerinde çalışmakta iken kronik rahatsızlığı olanlar ile 65 yaş üzerindeki çalışanların işyerinde çalışmaya devam etmeleri mümkün bulunmuyor. Söz konusu çalışanların, kısa çalışma ödeneğinden yararlanmanın temel koşulları olan son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşımaları durumunda ödenekten yararlanmaları mümkün. Bununla birlikte, ödenekten yararlanılması için işverenin başvuruda bulunmuş olması ve işyerinde faaliyetin en az üçte bir oranında azaltılmış olması da gerekiyor.