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Kısa çalışma ödeneğinde yıllık izin kullanılabilir mi? Resmi tatil ve bayram tatili mesai olarak sayılır mı?
Son dakika... Kısa çalışma ödeneği uygulamasında yıllık izin kullanılabilir mi? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası yurt genelinde bir takım önlemler alındı. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde yer alan ve şartları kolaylaştırılan Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Peki, kısa çalışma ödeneğinde yıllık izin kullanılabilir mi? Kronik hastalığı olanlar kısa çalışma ödeneği alabilir mi? Kısa çalışma ödeneğinde resmi tatiller ve bayramlar mesai olarak sayılır mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 23.05.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 09:52
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