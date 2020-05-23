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Kısa çalışma ödeneğinde yıllık izin kullanılabilir mi? Resmi tatil ve bayram tatili mesai olarak sayılır mı?

Son dakika... Kısa çalışma ödeneği uygulamasında yıllık izin kullanılabilir mi? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası yurt genelinde bir takım önlemler alındı. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde yer alan ve şartları kolaylaştırılan Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Peki, kısa çalışma ödeneğinde yıllık izin kullanılabilir mi? Kronik hastalığı olanlar kısa çalışma ödeneği alabilir mi? Kısa çalışma ödeneğinde resmi tatiller ve bayramlar mesai olarak sayılır mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 23.05.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 09:52
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Kısa çalışma ödeneğinde yıllık izin kullanılabilir mi? Resmi tatil ve bayram tatili mesai olarak sayılır mı?

Son dakika haberi... Kısa çalışma ödeneğinde yıllık izin kullanılabilir mi? Bayram tatili mesai yerine geçer mi? Koronavirüs salgını sonrası kısa çalışma ödeneğinden faydalanan vatandaşların merak ettiği konulardan biri de yıllık izin hakları oldu. Ramazan Bayramı'nın gelmesi ile birlikte bayram tatilinin mesai olarak sayılıp sayılmayacağı araştırılıyor. Konu ile ilgili merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, kısa çalışma ödeneğinde yıllık izin kullanılabilir mi? Resmi tatil ve bayram tatili mesai olarak sayılır mı? İşte detaylar...

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Kısa çalışma ödeneğinde yıllık izin kullanılabilir mi? Resmi tatil ve bayram tatili mesai olarak sayılır mı?

Kısa çalışma uygulamasına ilişkin merak edilenleri Milliyet Gazetesi'nden Cem Kılıç kaleme aldı. İşte kısa çalışma uygulamasına dair merak edilen soruların yanıtı...

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Kısa çalışma ödeneğinde yıllık izin kullanılabilir mi? Resmi tatil ve bayram tatili mesai olarak sayılır mı?

1 - İşler kötüye gittiğinden konkordato ilan etmiş bir işveren olarak kısa çalışma başvurusunda bulunabilir miyim?

Bir işverenin işlerinin kötüye gitmesi nedeniyle konkordato ilan etmesi, kısa çalışmadan yararlanmak üzere başvuru yapması açısından bir engel değildir. Dolayısıyla, konkordato ilan eden bir işveren de kısa çalışma başvurusunda bulunabilir.

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Kısa çalışma ödeneğinde yıllık izin kullanılabilir mi? Resmi tatil ve bayram tatili mesai olarak sayılır mı?

2 - Çalışanın bu süreç içinde herhangi bir evrak vermesi gerekli mi?

Kısa çalışma uygulaması döneminde işçilerin İŞKUR'a herhangi bir belge sunması gerekmiyor. Çünkü başvuru evrakları veya süreç içinde eksik ya da hatalı olması nedeniyle istenen evraklar, işveren tarafından elektronik ortamda İŞKUR'a veriliyor. Dolayısıyla, işçinin herhangi bir evrak vermesine gerek yok.

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Kısa çalışma ödeneğinde yıllık izin kullanılabilir mi? Resmi tatil ve bayram tatili mesai olarak sayılır mı?

3 - Kronik hastalar ve 65 yaş üstü için herhangi farklı bir uygulama var mı?

Bu açıdan, öncelikle söz konusu kişiler için gündemde olan sokağa çıkma yasağını değerlendirmek gerekiyor. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınının özellikle 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar ile bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olanları daha olumsuz etkilemesi sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bu bakımdan iş sözleşmesine dayalı olarak bir işyerinde çalışmakta iken kronik rahatsızlığı olanlar ile 65 yaş üzerindeki çalışanların işyerinde çalışmaya devam etmeleri mümkün bulunmuyor. Söz konusu çalışanların, kısa çalışma ödeneğinden yararlanmanın temel koşulları olan son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşımaları durumunda ödenekten yararlanmaları mümkün. Bununla birlikte, ödenekten yararlanılması için işverenin başvuruda bulunmuş olması ve işyerinde faaliyetin en az üçte bir oranında azaltılmış olması da gerekiyor.