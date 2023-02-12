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Haberler Galeri PAK nasıl olunur? PAK nedir, ne iş yapar? 2023 EGM personel alımı var mı? Polis Arama Kurtarma olmak için gerekli şartlar neler? Ne zaman kuruldu?

PAK nasıl olunur? PAK nedir, ne iş yapar? 2023 EGM personel alımı var mı? Polis Arama Kurtarma olmak için gerekli şartlar neler? Ne zaman kuruldu?

PAK nasıl olunur sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremin ardından vatandaşlar arama motorlarında Polis Arama Kurtarma (PAK) ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki PAK EGM nasıl olunur? PAK nedir, ne iş yapar? Polis Arama Kurtarma olmak için gerekli şartlar neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.02.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 09:26
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PAK EGM nasıl olunur? PAK nedir, ne iş yapar? Alım yapılıyor mu? Polis Arama Kurtarma olmak için gerekli şartlar neler? Ne zaman kuruldu?

Türkiye 9 saatlik arayla iki büyük depremle sarsıldı. Yüzyılın felaketi olarak anılan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerle birlikte Polis Arama Kurtarma birimine olan ilgi arttı. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde alınacak polislere PAK içinde eğitim verilecek. Polis Arama Kurtarma Teşkilatı bünyesinde görev yapacak personeller oluşturulacak. Peki PAK EGM nasıl olunur? PAK nedir, ne iş yapar? Polis Arama Kurtarma olmak için gerekli şartlar neler? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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PAK EGM nasıl olunur? PAK nedir, ne iş yapar? Alım yapılıyor mu? Polis Arama Kurtarma olmak için gerekli şartlar neler? Ne zaman kuruldu?

PAK NEDİR?

PAK, muhtemel afet dönemlerinde AFAD koordinesinde yapılacak olan arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak ve afetzede vatandaşlara destek vermek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı bir birim olarak kurulmuştur.

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PAK EGM nasıl olunur? PAK nedir, ne iş yapar? Alım yapılıyor mu? Polis Arama Kurtarma olmak için gerekli şartlar neler? Ne zaman kuruldu?

Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere ülke genelinde toplam 13 ilde faaliyet gösteren PAK Ekipleri, ulusal ve uluslararası tatbikatlarda da yer alıyor.

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PAK EGM nasıl olunur? PAK nedir, ne iş yapar? Alım yapılıyor mu? Polis Arama Kurtarma olmak için gerekli şartlar neler? Ne zaman kuruldu?

PAK AÇILIMI: Polis Arama Kurtarma

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PAK EGM nasıl olunur? PAK nedir, ne iş yapar? Alım yapılıyor mu? Polis Arama Kurtarma olmak için gerekli şartlar neler? Ne zaman kuruldu?

NE ZAMAN KURULDU?

Polis Arama Kurtarma (PAK) Ekipleri, Elazığ depreminin ardından İçişleri Bakanlığının talimatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde afet ve acil durumlarda görevlendirilmek ve arama kurtarma kapasitesini arttırmak üzere 4 Şubat 2020 tarihinde kuruldu.