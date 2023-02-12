PAK nasıl olunur? PAK nedir, ne iş yapar? 2023 EGM personel alımı var mı? Polis Arama Kurtarma olmak için gerekli şartlar neler? Ne zaman kuruldu?

PAK nasıl olunur sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremin ardından vatandaşlar arama motorlarında Polis Arama Kurtarma (PAK) ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki PAK EGM nasıl olunur? PAK nedir, ne iş yapar? Polis Arama Kurtarma olmak için gerekli şartlar neler?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 12.02.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 09:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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