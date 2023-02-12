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Haberler Galeri Emekli maaşı ERKEN ÖDEME TAKVİMİ | 14-15-16-17 Şubat! SSK, BAĞ-KUR MAAŞLARI ne zaman yatacak? 4a-4b-4c 2023 Şubat ödemeleri yattı mı?

Emekli maaşı ERKEN ÖDEME TAKVİMİ | 14-15-16-17 Şubat! SSK, BAĞ-KUR MAAŞLARI ne zaman yatacak? 4a-4b-4c 2023 Şubat ödemeleri yattı mı?

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 2 büyük deprem felaketinin ardından bakanlıklar peş peşe mağduriyetlerin giderilmesi ve vatandaşa destek olabilmek için alınan kararları açıklıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 Şubat ayı SSK, BAĞ-KUR emekli maaş ödemelerinin öne çekildiğini aktardı. İşte 4a-4b-4c 2023 Şubat ayı maaş ödeme takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.02.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 10:00
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Emekli maaşı ERKEN ÖDEME TAKVİMİ | 14-15-16-17 Şubat! SSK, BAĞ-KUR MAAŞLARI ne zaman yatacak? 4a-4b-4c 2023 Şubat ödemeleri yattı mı?

SSK, BAĞ-KUR maaşları ne zaman yatacak sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ülkemiz asrın felaketiyle sarsılırken bir o kadar da hızlı bir şekilde yaralar sarılarak mağduriyetlerin önüne geçilmeye başlandı. Deprem felaketinin ardından birçok ödeme öne çekilirken, emeklilerde maaşlarının öne çekilip çekilmediğini merak ediyor. Peki 4a-4b-4c 2023 Şubat ödemeleri yattı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaşı ERKEN ÖDEME TAKVİMİ | 14-15-16-17 Şubat! SSK, BAĞ-KUR MAAŞLARI ne zaman yatacak? 4a-4b-4c 2023 Şubat ödemeleri yattı mı?

ŞUBAT MAAŞLARI ERKEN ÖDENECEK!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından alınan önlemler kapsamında emeklilerin şubat ayı maaşlarının erken ödeneceğini açıkladı.

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Emekli maaşı ERKEN ÖDEME TAKVİMİ | 14-15-16-17 Şubat! SSK, BAĞ-KUR MAAŞLARI ne zaman yatacak? 4a-4b-4c 2023 Şubat ödemeleri yattı mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir" açıklamasında bulundu.

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Emekli maaşı ERKEN ÖDEME TAKVİMİ | 14-15-16-17 Şubat! SSK, BAĞ-KUR MAAŞLARI ne zaman yatacak? 4a-4b-4c 2023 Şubat ödemeleri yattı mı?

EMEKLİ MAAŞI ERKEN ÖDEME TAKVİMİ

4/a (SSK) sigortalıları için 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek

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Emekli maaşı ERKEN ÖDEME TAKVİMİ | 14-15-16-17 Şubat! SSK, BAĞ-KUR MAAŞLARI ne zaman yatacak? 4a-4b-4c 2023 Şubat ödemeleri yattı mı?

4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arası ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecektir.