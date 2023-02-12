Emekli maaşı ERKEN ÖDEME TAKVİMİ | 14-15-16-17 Şubat! SSK, BAĞ-KUR MAAŞLARI ne zaman yatacak? 4a-4b-4c 2023 Şubat ödemeleri yattı mı?

SSK, BAĞ-KUR maaşları ne zaman yatacak sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ülkemiz asrın felaketiyle sarsılırken bir o kadar da hızlı bir şekilde yaralar sarılarak mağduriyetlerin önüne geçilmeye başlandı. Deprem felaketinin ardından birçok ödeme öne çekilirken, emeklilerde maaşlarının öne çekilip çekilmediğini merak ediyor. Peki 4a-4b-4c 2023 Şubat ödemeleri yattı mı?