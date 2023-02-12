HaberlerGaleriEmekli maaşı ERKEN ÖDEME TAKVİMİ | 14-15-16-17 Şubat! SSK, BAĞ-KUR MAAŞLARI ne zaman yatacak? 4a-4b-4c 2023 Şubat ödemeleri yattı mı?
Emekli maaşı ERKEN ÖDEME TAKVİMİ | 14-15-16-17 Şubat! SSK, BAĞ-KUR MAAŞLARI ne zaman yatacak? 4a-4b-4c 2023 Şubat ödemeleri yattı mı?
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 2 büyük deprem felaketinin ardından bakanlıklar peş peşe mağduriyetlerin giderilmesi ve vatandaşa destek olabilmek için alınan kararları açıklıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 Şubat ayı SSK, BAĞ-KUR emekli maaş ödemelerinin öne çekildiğini aktardı. İşte 4a-4b-4c 2023 Şubat ayı maaş ödeme takvimi...