14 Ocak 2022, Cuma
Özel sektöre AGİ var mı? 2022’de AGİ kalktı mı? Bekara, evliye, 2-3-4 çocukluya AGİ olacak mı?
Özel sektöre AGİ var mı? 2022'de AGİ kalktı mı? Asgari Geçim İndirimi yani AGİ, çalışanların bütçesine katkı sağlıyor. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödeniyordu ve işverenin gelir vergisinden düşülen bir miktardı. Ancak vergilerde yapılan düzenlemeyle birlikte, AGİ'nin kalkıp kalkmadığı merak ediliyor. AGİ ödemesi geçmiş yıllarda medeni duruma ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyordu. Bekara, evliye ve 2, 3, 4 çocukluya ödenen AGİ miktarları değişiyordu. Peki; AGİ kalktı mı? İşte merak edilen sorunun cevabı!
Giriş Tarihi: 14.01.2022 14:25 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 14:25
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