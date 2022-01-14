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Haberler Galeri Özel sektöre AGİ var mı? 2022’de AGİ kalktı mı? Bekara, evliye, 2-3-4 çocukluya AGİ olacak mı?

Özel sektöre AGİ var mı? 2022’de AGİ kalktı mı? Bekara, evliye, 2-3-4 çocukluya AGİ olacak mı?

Özel sektöre AGİ var mı? 2022'de AGİ kalktı mı? Asgari Geçim İndirimi yani AGİ, çalışanların bütçesine katkı sağlıyor. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödeniyordu ve işverenin gelir vergisinden düşülen bir miktardı. Ancak vergilerde yapılan düzenlemeyle birlikte, AGİ'nin kalkıp kalkmadığı merak ediliyor. AGİ ödemesi geçmiş yıllarda medeni duruma ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyordu. Bekara, evliye ve 2, 3, 4 çocukluya ödenen AGİ miktarları değişiyordu. Peki; AGİ kalktı mı? İşte merak edilen sorunun cevabı!

Giriş Tarihi: 14.01.2022 14:25 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 14:25
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Özel sektöre AGİ var mı? 2022’de AGİ kalktı mı? Bekara, evliye, 2-3-4 çocukluya AGİ olacak mı?

AGİ kalktı mı? Özel sektöre AGİ var mı? 2022'de AGİ olup olmayacağı merak edilen konulardan birisi oluyor. Bekara, evliye, 2-3-4 çocukluya AGİ var mı? Yeni yılda asgari ücrete yapılan yüzde 50 zam sonrası, devletin aldığı vergilerde de değişikliğe gidildi. Çalışanlara yeni vergi düzenlemesinin ardından asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulamasının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Asgari ücretli olmayan özel sektör çalışanları bu sorunun yanıtını sorguluyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, AGİ konusunda yaşanan kafa karışıklığına açıklık getirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Özel sektöre AGİ var mı? 2022’de AGİ kalktı mı? Bekara, evliye, 2-3-4 çocukluya AGİ olacak mı?

BAKAN'DAN AGİ AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında 'AGİ kalktı mı?' sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:
"Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla ilgili memurlarımızdan da talep oldu. Tüm çalışanlarımızın gelirlerini Asgari Ücret dışında bırakınca memurlara 300 TL'ye yakın ek yapmış olduk. O konular çok açık. Asgari geçim indirimi kalktı diye memurlarda çocuk parası vs. bunlar AGİ kapsamında değil memur statüsüyle ilgili kanunla düzenlenmiş. Alakası yok. Yanlış bilgi. O devam ediyor. Memurlar artış elde etti."
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Özel sektöre AGİ var mı? 2022’de AGİ kalktı mı? Bekara, evliye, 2-3-4 çocukluya AGİ olacak mı?

AGİ KALKTI MI?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret ile birlikte kafa karıştıran AGİ uygulaması ile ilgili sorulara yanıt verdi. Erdem, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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Özel sektöre AGİ var mı? 2022’de AGİ kalktı mı? Bekara, evliye, 2-3-4 çocukluya AGİ olacak mı?

"Torba kanun ile 2022 yılında Asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Böylece sadece asgari ücretli değil tüm çalışanların maaşındaki asgari ücret kadar kısımdan gelir ve damga vergisi alınmayacak.

Böylece önceden apartman görevlisi için uygulanan vergisiz asgari ücret herkes için geçerli oldu.

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Özel sektöre AGİ var mı? 2022’de AGİ kalktı mı? Bekara, evliye, 2-3-4 çocukluya AGİ olacak mı?

AGİ, çalışanlara ödenen bir vergi iadesidir. Yani devlet maaşlardan alınan gelir vergisinin bir kısmını medeni durum ve çocuk sayısına göre hesaplayıp çalışana geri vermekteydi.