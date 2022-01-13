30.000, 40.000 ve 60.000 TL'ye kadar düşüş! ÖTV indirimi sonrasında fiyatlar güncellendi! Kalem kalem hesaplandı...

30.000, 40.000 ve 60.000 TL'ye kadar düşüş! ÖTV indirimi sonrasında fiyatlar güncellendi! Kalem kalem hesaplandı. Sıfır araba alım satım ile ilgili ÖTV matrahında değişim yaşandı. 2022 ÖTV düzenlemesi sonrası yeni oranlar Resmi Gazete'de yayımlanırken, bu karar bazı araçlara ÖTV indirimi olarak yansıdı. Buna göre yeni 2022 ÖTV oranları, motor silindir hacmi 1600 santimetre küpe kadar olan otomobillerde yüzde 45, yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70 ve yüzde 80 olarak belirlendi. Markalar fiyatlarını güncellerken detayları haberimizde derledik. İşte, ÖTV indirimi sonrasında güncel fiyatları...