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Haberler Galeri 30.000, 40.000 ve 60.000 TL'ye kadar düşüş! ÖTV indirimi sonrasında fiyatlar güncellendi! Kalem kalem hesaplandı...

30.000, 40.000 ve 60.000 TL'ye kadar düşüş! ÖTV indirimi sonrasında fiyatlar güncellendi! Kalem kalem hesaplandı...

30.000, 40.000 ve 60.000 TL'ye kadar düşüş! ÖTV indirimi sonrasında fiyatlar güncellendi! Kalem kalem hesaplandı. Sıfır araba alım satım ile ilgili ÖTV matrahında değişim yaşandı. 2022 ÖTV düzenlemesi sonrası yeni oranlar Resmi Gazete'de yayımlanırken, bu karar bazı araçlara ÖTV indirimi olarak yansıdı. Buna göre yeni 2022 ÖTV oranları, motor silindir hacmi 1600 santimetre küpe kadar olan otomobillerde yüzde 45, yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70 ve yüzde 80 olarak belirlendi. Markalar fiyatlarını güncellerken detayları haberimizde derledik. İşte, ÖTV indirimi sonrasında güncel fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.01.2022 22:08
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30.000, 40.000 ve 60.000 TL’ye kadar düşüş! ÖTV indirimi sonrasında fiyatlar güncellendi! Kalem kalem hesaplandı...

ÖTV matrah düzenlemesi sonrasında markalar fiyatlarını ardı ardına güncellemeye başladı. 2022 Sıfır araba fiyatlarını etkileyen bu gelişme sonrasında Motor 1600 santimetre küp (cm3) geçmeyen araçlarda yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına ara kademeler eklendi. Güncelleme sonrasında yeni araba fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, ÖTV indirimi sonrasında güncel araba fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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30.000, 40.000 ve 60.000 TL’ye kadar düşüş! ÖTV indirimi sonrasında fiyatlar güncellendi! Kalem kalem hesaplandı...

ÖTV MATRAHI DÜZENLEMESİ İLE SIFIR ARABA FİYATLARI DÜŞTÜ

Yeni ÖTV düzenlemesi ile bazı sıfır araçlara indirim geldi. ÖTV matrahı kararına göre; motor silindir hacmi 1600 santimetre küpü geçmeyenler için yüzde 45, yüzde 50, yüzde 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan ÖTV oranlarına yüzde 60, yüzde 70 dilimlik oranlar eklendi.

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30.000, 40.000 ve 60.000 TL’ye kadar düşüş! ÖTV indirimi sonrasında fiyatlar güncellendi! Kalem kalem hesaplandı...

ÖTV DÜZENLMESİ İLE 2 YENİ FİYAT MATRAHI EKLENDİ

Motor silindir hacmi 1600 santimetre küpü geçmeyenler için;

ÖTV matrahı 120 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 45'lik,

ÖTV matrahı 120 bin ile 150 bin TL arasında olanlar yüzde 50'lik,

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30.000, 40.000 ve 60.000 TL’ye kadar düşüş! ÖTV indirimi sonrasında fiyatlar güncellendi! Kalem kalem hesaplandı...

ÖTV matrahı 150 bin ile 175 bin TL arasında olanlar yüzde 60'lık,

ÖTV matrahı 175 bin ile 200 bin TL arasında olanlar yüzde 70'lik ve

ÖTV matrahı 200 bin TL'nin üzerinde olanlar ise yüzde 80'lik vergi diliminde değerlendirilerecek.

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30.000, 40.000 ve 60.000 TL’ye kadar düşüş! ÖTV indirimi sonrasında fiyatlar güncellendi! Kalem kalem hesaplandı...

"ÖTV İNDİRİMİ YERLİ ÜRETİM OLAN OTOMOBİLLERİ DAHA ÇOK ETKİLEDİ"

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, ÖTV matrah düzenlemesini olumlu karşıladıklarını belirterek, "Araç fiyatları için B segmenti ve kısmen C segmentinde, yüzde 3 ile yüzde 11 arasında bir fiyat indirimi yansıyor. ÖTV indirimi yerli üretim olan otomobilleri daha çok etkiliyor" diye konuştu.