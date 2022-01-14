Emekliler dikkat! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? 2022 Ocak zamlı maaş farkı ödeme tarihi

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak? 2022 Ocak zammı belli oldu. 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon verisinin ardından Ocak-Haziran dönemlerinde geçerli olacak emekli maaşları belli oldu. Buna göre, en düşük emekli maaşı 2.500 TL olarak belirlendi. Şimdi ise gözler ilk zamlı maaşların ödeneceği tarihe çevrildi. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte 2022 Ocak zamlı maaş farkı ödeme tarihi...