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Emekliler dikkat! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? 2022 Ocak zamlı maaş farkı ödeme tarihi

Emekli maaşı ne zaman yatacak? 2022 Oak zammı ile birlikte en düşük emekli maaşı 2.500 lira oldu. Bu ay zamlı maaşlarını ceplerine koyacak olan emekliler, aylık ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladı. Ocak ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde kou hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte 2022 Ocak zamlı maaş farkı ödeme tarihi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.01.2022 17:51 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 17:51
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Emekliler dikkat! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? 2022 Ocak zamlı maaş farkı ödeme tarihi

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak? 2022 Ocak zammı belli oldu. 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon verisinin ardından Ocak-Haziran dönemlerinde geçerli olacak emekli maaşları belli oldu. Buna göre, en düşük emekli maaşı 2.500 TL olarak belirlendi. Şimdi ise gözler ilk zamlı maaşların ödeneceği tarihe çevrildi. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte 2022 Ocak zamlı maaş farkı ödeme tarihi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliler dikkat! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? 2022 Ocak zamlı maaş farkı ödeme tarihi

2022 OCAK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödeme günleri:

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Emekliler dikkat! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? 2022 Ocak zamlı maaş farkı ödeme tarihi

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ

SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:

Tahsis numarasının son rakamına göre;

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Emekliler dikkat! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? 2022 Ocak zamlı maaş farkı ödeme tarihi

- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,
- 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- 2 olanları her ayın 25'inde,
- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.

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Emekliler dikkat! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? 2022 Ocak zamlı maaş farkı ödeme tarihi

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ HANGİ TARİHLERDE?

Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.

İşte ödeme günleri listesi: