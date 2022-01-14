14 Ocak 2022, Cuma
Emekliler dikkat! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? 2022 Ocak zamlı maaş farkı ödeme tarihi
Emekli maaşı ne zaman yatacak? 2022 Oak zammı ile birlikte en düşük emekli maaşı 2.500 lira oldu. Bu ay zamlı maaşlarını ceplerine koyacak olan emekliler, aylık ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladı. Ocak ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde kou hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte 2022 Ocak zamlı maaş farkı ödeme tarihi...
Giriş Tarihi: 14.01.2022 17:51 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 17:51
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