31 Ocak 2022, Pazartesi
Özel sektör maaş zam oranları 2022 ne kadar? Özel sektör çalışanlarına yüzde kaç zam yapılacak?
Milyonlarca çalışanın gözü 2022 yılı maaş zammına çevrildi. Şubat ayının gelmesiyle birlikte zamlı maaşlarını alacak olan çalışanlar, özel sektöre ne kadar zam yapıldığı konusunda araştırmalara başladı. Asgari ücret zammının belli olmasının ardından gözler özel sektöre çevrilmişti. Peki, özel sektör maaş zam oranları 2022 ne kadar? Özel sektör çalışanlarına yüzde kaç zam yapılacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 31.01.2022 09:57 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022 09:57
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