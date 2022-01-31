Özel sektör maaş zam oranları 2022 ne kadar? Özel sektör çalışanlarına yüzde kaç zam yapılacak?

399'u yabancı, 200'ü yerli olmak üzere toplam 599 firmanın katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre; 2021 resmi yıllık enflasyon rakamları sonrasında şirketlerin 2022 yılı için ücret artış beklentisi ortalama yüzde 41,2'lere ulaştı. Yabancı sermayeli firmalarda bu oran yüzde 42,1 iken, yerli firmalarda ise yüzde 39,9 oldu.