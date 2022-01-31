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Özel sektör maaş zam oranları 2022 ne kadar? Özel sektör çalışanlarına yüzde kaç zam yapılacak?

Milyonlarca çalışanın gözü 2022 yılı maaş zammına çevrildi. Şubat ayının gelmesiyle birlikte zamlı maaşlarını alacak olan çalışanlar, özel sektöre ne kadar zam yapıldığı konusunda araştırmalara başladı. Asgari ücret zammının belli olmasının ardından gözler özel sektöre çevrilmişti. Peki, özel sektör maaş zam oranları 2022 ne kadar? Özel sektör çalışanlarına yüzde kaç zam yapılacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2022 09:57 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022 09:57
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Özel sektör maaş zam oranları 2022 ne kadar? Özel sektör çalışanlarına yüzde kaç zam yapılacak?

Özel sektör maaş zam oranları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Özel sektörde çalışan milyonlarca kişinin heyecanla beklediği zam oranları belli oluyor. Şubat ayının gelmesiyle birlikte yeni maaşlarını ceplerine koyacak olan vatandaşlar, 2022 zam oranını araştırıyor. Peki, özel sektör maaş zam oranları 2022 ne kadar? Özel sektör çalışanlarına yüzde kaç zam yapılacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Özel sektör maaş zam oranları 2022 ne kadar? Özel sektör çalışanlarına yüzde kaç zam yapılacak?

ÖZEL SEKTÖR MAAŞ ZAM ORANLARI 2022 NE KADAR?

Şubat ayının gelmesiyle birlikte gözler özel sektörde çalışanların maaş zammına çevrildi. 2022 yılına ilişkin ücret zamlarıyla ilgili geniş bir araştırma yapan Mercer Türkiye'nin yaptığı 'Ücret Artış Trendleri Ara Anketi'nin Ocak ayı sonuçları açıklandı.

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Özel sektör maaş zam oranları 2022 ne kadar? Özel sektör çalışanlarına yüzde kaç zam yapılacak?

Araştırma sonuçlarına göre, 2022 yılı için ortalama ücret artış oranı yüzde 41,2'e yükseldi. En yüksek ücret zammının gerçekleşeceği sektör otomotiv olarak dikkat çekti.

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Özel sektör maaş zam oranları 2022 ne kadar? Özel sektör çalışanlarına yüzde kaç zam yapılacak?

399'u yabancı, 200'ü yerli olmak üzere toplam 599 firmanın katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre; 2021 resmi yıllık enflasyon rakamları sonrasında şirketlerin 2022 yılı için ücret artış beklentisi ortalama yüzde 41,2'lere ulaştı. Yabancı sermayeli firmalarda bu oran yüzde 42,1 iken, yerli firmalarda ise yüzde 39,9 oldu.

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Özel sektör maaş zam oranları 2022 ne kadar? Özel sektör çalışanlarına yüzde kaç zam yapılacak?

2022 ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK BRÜT NE KADAR?

İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında 166,80 lira olarak belirlendiği açıklandı.

İşte yeni rakamlar;