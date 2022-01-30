Hesaplara ekstra 850 lira ödeme! Asgari ücrete vergi istisnası ile değişti! Yeni hesaplamalar kuruşu kuruşuna listelendi...

Bu tutar tüm çalışanlar için gelir vergisinden indirilecek. Ancak asgari ücretli ağustos ayında yüzde 20 gelir vergisi dilimine gireceği için gelir vergisi istisna tutarı da artacak. Buna göre, gelir vergisi istisnası ağustos ayında 739 liraya, eylül, ekim, kasım, aralık aylarında da 850.68 liraya çıkacak.

BU YIL AVANTAJI HİSSEDECEK

Vergi indirimi ile yüksek ücretlilerin bordrolarında da daha az vergi hesaplanacak. Yıl içinde vergi diliminin artması nedeniyle net ücreti azalan çalışanlar brüt ücretten hesaplanması ile bu yıl ilk kez avantajı hissedecek. Örneğin, brüt ücreti 8 bin lira olan personele bu yıl ocakta 6 bin 395 lira ödenecek.

İstisna olmasaydı alacağı net maaş 5 bin 720 lira olacaktı. Yeni vergi istisnasıyla 675 lira fazla gelir elde edecek. Asgari ücrette vergi iadesinin ayrıntıları ve merak edilen bazı soruların yanıtları ise şöyle: