30 Ocak 2022, Pazar
Hesaplara ekstra 850 lira ödeme! Asgari ücrete vergi istisnası ile değişti! Yeni hesaplamalar kuruşu kuruşuna listelendi...
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret vergi düzenlemesi sonrasında detaylar belli oluyor. Asgari ücrette vergi istisnası sonrasında özel sektör ve kamuda maaş bordroları yeniden düzenleniyor. Brütten ücret hesaplanan işyerlerinde vergi istisnası çalışanlara avantaj sağlayacak. Ağustos ayı itibarıyla çalışanların gelir vergisine uygulanacak istisna tutarı artacak. Brüt maaş alan herkes 638 liralık vergi istisnasından yararlanacak. Bu tutar tüm çalışanlar için gelir vergisinden indirilecek. Konu hakkında yapılan açıklamalar neticesinde hesaplamalar kuruşu kuruşuna yapıldı. İşte, asgari ücrette vergi düzenlemesi sonrasında hesaplamalar...
Giriş Tarihi: 30.01.2022 20:34
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