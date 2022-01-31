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450-1.150 TL lira hesaplara yatacak! Doğalgaz faturası desteği ne zaman yatacak? 2022 doğalgaz yardımı nasıl alınır?
Isınma yardımı başlığı altında verilen kömür yardımlarının 2022 yılı ile birlikte doğalgaz faturası desteği olarak da verileceği açıklanmıştı. Müjdeli haberin verilmesinin ardından destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı ve kimlerin alacağı araştırılmaya başlandı. Doğalgaz faturası desteğine ilişkin merak edilen detaylar belli oldu. Peki, 2022 doğalgaz faturası desteği ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımı nasıl alınır? İşte cevaplar...