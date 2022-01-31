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450-1.150 TL lira hesaplara yatacak! Doğalgaz faturası desteği ne zaman yatacak? 2022 doğalgaz yardımı nasıl alınır?

Isınma yardımı başlığı altında verilen kömür yardımlarının 2022 yılı ile birlikte doğalgaz faturası desteği olarak da verileceği açıklanmıştı. Müjdeli haberin verilmesinin ardından destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı ve kimlerin alacağı araştırılmaya başlandı. Doğalgaz faturası desteğine ilişkin merak edilen detaylar belli oldu. Peki, 2022 doğalgaz faturası desteği ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımı nasıl alınır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2022 10:45
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450-1.150 TL lira hesaplara yatacak! Doğalgaz faturası desteği ne zaman yatacak? 2022 doğalgaz yardımı nasıl alınır?

Devlet, birçok kalem altında destek ödemesi gerçekleştiriyor. Bunlardan biri de ısınma yardımı... Kömür desteği olarak verilen ısınma yardımının kapsamı genişletildi. Buna göre, bu yıl ile birlikte doğalgaz faturası desteği de sağlanacak. Milyonlarca haneye verilecek doğalgaz desteği ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 doğalgaz faturası desteği ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımı nasıl alınır? İşte konu hakkında tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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450-1.150 TL lira hesaplara yatacak! Doğalgaz faturası desteği ne zaman yatacak? 2022 doğalgaz yardımı nasıl alınır?

DOĞALGAZ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Uygulama hayata geçirildiğinde doğalgaz yardımına başvurular, diğerleri gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve e-Devlet aracılığıyla yapılacak.

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450-1.150 TL lira hesaplara yatacak! Doğalgaz faturası desteği ne zaman yatacak? 2022 doğalgaz yardımı nasıl alınır?

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kimlerin yararlanabileceği ile ilgili olarak diğer sosyal yardımlarda olduğu gibi bunda da gelir şartına bakılması bekleniyor. Örneğin; kömür yardımında hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden (1.417 lira) az olup olmadığına bakılıyor.

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450-1.150 TL lira hesaplara yatacak! Doğalgaz faturası desteği ne zaman yatacak? 2022 doğalgaz yardımı nasıl alınır?

Yani hanede 4 kişi varsa ve haneye giren para 5 bin 670 liranın altındaysa, bu yardım sağlanıyor. Doğalgaz için de bu kriterin geçerli olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

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450-1.150 TL lira hesaplara yatacak! Doğalgaz faturası desteği ne zaman yatacak? 2022 doğalgaz yardımı nasıl alınır?

DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Destek 6 aylık kış dönemini kapsayacak. Ödemeler, iki eşit taksit ile yapılacak. Buna göre taksit dönemleri ise mart ve ekim ayları şeklinde belirlendi. Ödeme, hak sahibi kişinin PTT Kartı'na yatırılacak.