450-1.150 TL lira hesaplara yatacak! Doğalgaz faturası desteği ne zaman yatacak? 2022 doğalgaz yardımı nasıl alınır?

Devlet, birçok kalem altında destek ödemesi gerçekleştiriyor. Bunlardan biri de ısınma yardımı... Kömür desteği olarak verilen ısınma yardımının kapsamı genişletildi. Buna göre, bu yıl ile birlikte doğalgaz faturası desteği de sağlanacak. Milyonlarca haneye verilecek doğalgaz desteği ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 doğalgaz faturası desteği ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımı nasıl alınır? İşte konu hakkında tüm detaylar...