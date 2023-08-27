27 Ağustos 2023, Pazar
Öğrencilere vergisiz telefonları hangileri? Öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, kimlere verilecek?
"Öğrencilere vergisiz telefonları hangileri?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. 2023 Genel Seçimleri öncesinde verilen müjde yerine getirilecekken, öğrenciler yüzde elli fiyatına cep telefonu ve bilgisayar alabilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konu hakkında çalışmaların yapıldığını dile getirirken öğrenciler "vergisiz telefon fiyatları, modelleri ve markaları" hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, öğrencilere vergisiz telefonları hangileri? Öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 27.08.2023 23:00 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023 23:00
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