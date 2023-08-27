Öğrencilere vergisiz telefonları hangileri? Öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, kimlere verilecek?

ÇALIŞMA OLDUĞUNU DOĞRULADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine , bu konuda bir çalışma olduğunu ancak ayrıntı paylaşamayacağını söyledi.