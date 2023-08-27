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Öğrencilere vergisiz telefonları hangileri? Öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, kimlere verilecek?

"Öğrencilere vergisiz telefonları hangileri?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. 2023 Genel Seçimleri öncesinde verilen müjde yerine getirilecekken, öğrenciler yüzde elli fiyatına cep telefonu ve bilgisayar alabilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konu hakkında çalışmaların yapıldığını dile getirirken öğrenciler "vergisiz telefon fiyatları, modelleri ve markaları" hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, öğrencilere vergisiz telefonları hangileri? Öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, kimlere verilecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.08.2023 23:00 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023 23:00
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Öğrencilere vergisiz telefonları hangileri? Öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, kimlere verilecek?

"Öğrencilere vergisiz telefonları hangileri? Öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, kimlere verilecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konu hakkında açıklamalarda bulunurken, çalışmaların sonlanmasına az kaldı. Üniversite öğrencileri, KDV'siz, vergisiz telefon şartları ve fiyatları üzerinden araştırmalarına devam etmekte. Peki, öğrencilere vergisiz telefonları hangileri? Öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, kimlere verilecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğrencilere vergisiz telefonları hangileri? Öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, kimlere verilecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Genel Seçimleri öncesinde yükseköğrenimdeki gençlere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacağını söylemişti.

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Öğrencilere vergisiz telefonları hangileri? Öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, kimlere verilecek?

Başkan Erdoğan; "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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Öğrencilere vergisiz telefonları hangileri? Öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, kimlere verilecek?

ÇALIŞMA OLDUĞUNU DOĞRULADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine , bu konuda bir çalışma olduğunu ancak ayrıntı paylaşamayacağını söyledi.

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Öğrencilere vergisiz telefonları hangileri? Öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, kimlere verilecek?

Şimşek, konunun TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da "Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclis'in açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım." yanıtını verdi.