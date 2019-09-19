Özel bankalardan son dakika konut kredisi faiz indirimleri! Akbank, TEB, İş Bankası, Albaraka kredi faiz oranı kaç?

Merkez Bankası'nın son Para Politikaları Kurulu toplantısındandan 325 baz puanlık faiz indirimi çıktı. Merkez böylece, 2 ayda 750 baz puan indirime gitti. Karar bankaların elini rahatlatırken, faiz indirimleri art arda gelmeye başladı. Merkez Bankası'nın kararının ardından ilk adımı Türkiye İş bankası attı. İş Bankası konut kredisi faiz oranını kamu bankalarının ardından en uygun seviyeye getiren banka olurken, TEB ve Akbank'tan da karşı adımlar geldi. TEB yaptığı hamle ile özel bankalar arasında en uygun konut kredisi veren banka pozisyonuna yerleşti. Akbank ise İş Bankası ile aynı orana geldi. Albaraka Türk de faiz oranını 1,20'nin altına çekti. Şimdi gözler diğer bankaların atacağı faiz adımlarında. İşte 19 Eylül'de en uygun faizle kredi veren bankalar...