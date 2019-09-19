Özel bankalardan son dakika konut kredisi faiz indirimleri! Akbank, TEB, İş Bankası, Albaraka kredi faiz oranı kaç?
Son dakika! Merkez Bankası'nın 325 baz puanlık faiz indirim kararı etkisini göstermeye başladı. Vatandaşa kredi sunmak isteyen özel bankalar birbiri ile yarış etmeye başladı. Art arda faiz indirim haberleri gelirken, TEB, Akbank, İş Bankası ve Albaraka Türk en uygun konut kredisi veren özel bankalar oldu. Merkez Bankası'nın faiz indirim hamlesinin ardından ilk indirimi Türkiye İş Bankası yapmıştı. İş Bankası'nın hamlesine TEB'den daha büyük bir indirim ile karşılık geldi. Akbank da indirim yarışına katılırken, oranlar yüzde 1 seviyesine yaklaştı. Peki, Akbank, TEB, İş Bankası, Albaraka kredi faiz oranı kaç? İşte özel ve kamu bankalarındaki faiz oranları...
Giriş Tarihi: 19.09.2019 12:47Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 13:06