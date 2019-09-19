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Özel bankalardan son dakika konut kredisi faiz indirimleri! Akbank, TEB, İş Bankası, Albaraka kredi faiz oranı kaç?

Son dakika! Merkez Bankası'nın 325 baz puanlık faiz indirim kararı etkisini göstermeye başladı. Vatandaşa kredi sunmak isteyen özel bankalar birbiri ile yarış etmeye başladı. Art arda faiz indirim haberleri gelirken, TEB, Akbank, İş Bankası ve Albaraka Türk en uygun konut kredisi veren özel bankalar oldu. Merkez Bankası'nın faiz indirim hamlesinin ardından ilk indirimi Türkiye İş Bankası yapmıştı. İş Bankası'nın hamlesine TEB'den daha büyük bir indirim ile karşılık geldi. Akbank da indirim yarışına katılırken, oranlar yüzde 1 seviyesine yaklaştı. Peki, Akbank, TEB, İş Bankası, Albaraka kredi faiz oranı kaç? İşte özel ve kamu bankalarındaki faiz oranları...

Giriş Tarihi: 19.09.2019 12:47 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 13:06
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Özel bankalardan son dakika konut kredisi faiz indirimleri! Akbank, TEB, İş Bankası, Albaraka kredi faiz oranı kaç?

Merkez Bankası'nın son Para Politikaları Kurulu toplantısındandan 325 baz puanlık faiz indirimi çıktı. Merkez böylece, 2 ayda 750 baz puan indirime gitti. Karar bankaların elini rahatlatırken, faiz indirimleri art arda gelmeye başladı. Merkez Bankası'nın kararının ardından ilk adımı Türkiye İş bankası attı. İş Bankası konut kredisi faiz oranını kamu bankalarının ardından en uygun seviyeye getiren banka olurken, TEB ve Akbank'tan da karşı adımlar geldi. TEB yaptığı hamle ile özel bankalar arasında en uygun konut kredisi veren banka pozisyonuna yerleşti. Akbank ise İş Bankası ile aynı orana geldi. Albaraka Türk de faiz oranını 1,20'nin altına çekti. Şimdi gözler diğer bankaların atacağı faiz adımlarında. İşte 19 Eylül'de en uygun faizle kredi veren bankalar...

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Özel bankalardan son dakika konut kredisi faiz indirimleri! Akbank, TEB, İş Bankası, Albaraka kredi faiz oranı kaç?

TEB'DEN BÜYÜK ADIM

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), ihtiyaç kredisi faiz oranını 1,25 oranına çekerek en uygun kredi veren banka pozisyonuna geçmişti. Konut kredisinde de hamle yapan TEB, özel bankalar arasında en uygun faizle kredi veren banka oldu. TEB aldığı kararla 120 ay vadeli konut kredisi alımlarında faizi 1,15 olarak uygulayacak. İşte TEB'in güncel faiz oranları...

Teb İhtiyaç kredisi: 1.25
Taşıt kredisi: 1.25
Konut kredisi: 1.15

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Özel bankalardan son dakika konut kredisi faiz indirimleri! Akbank, TEB, İş Bankası, Albaraka kredi faiz oranı kaç?

AKBANK'TAN İKİNCİ HAMLE GELDİ

Merkez Bankası'nın iki ayda 750 baz puan indirime gitmesiyle en çok hamle yapan bankalardan biri Akbank oldu. Akbank geçtiğimiz ay yapılan 425 baz puanlık indirim sonrası faiz oranını 1,35'e çekmişti. Akbank daha sonra kademeli olarak faizi 1,29'a kadar geriletti. Akbank'ın hamleleri bitmek bilmezken, 325 baz puanlık ikinci indirimin ardından faiz oranı 1,19'a indirildi. Akbank bir hamle daha yaparak faizi 1,17'ye indirdi. İşte Akbank'ın güncel faiz oranları...

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Özel bankalardan son dakika konut kredisi faiz indirimleri! Akbank, TEB, İş Bankası, Albaraka kredi faiz oranı kaç?

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1,73
Taşıt kredisi: 1.61
Konut kredisi: 1.19

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Özel bankalardan son dakika konut kredisi faiz indirimleri! Akbank, TEB, İş Bankası, Albaraka kredi faiz oranı kaç?

ALBARAKATÜRK'TEN DE İNDİRİM GELDİ

Merkez Bankası'nın faiz indirim hamlesinin ardından faizleri düşüren bir diğer banka da Albaraka Türk oldu. Albaraka Türk güncel konut kredisi faiz oranını 1,19'a kadar düşürdü.