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20 Eylül evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım aylığı (maaşı) yatan iller hangileri?
Evde bakım maaşı yatan iller 20 Eylül için vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren evde bakım maaşı her ay farklı illerde farklı tarihlerde yatırılıyor. SMS ya da E-devlet üzerinden de sorgulanabilen evde bakım aylığı araştırılıyor. E-Devlet'te bulunan "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından T.C Kimlik numarası ve şifrenizle evde bakım maaşınızı sorgulayabilirsiniz. Peki, 20 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte yanıtı!
Giriş Tarihi: 20.09.2019 00:51 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 00:52
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