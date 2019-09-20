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20 Eylül evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım aylığı (maaşı) yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı yatan iller 20 Eylül için vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren evde bakım maaşı her ay farklı illerde farklı tarihlerde yatırılıyor. SMS ya da E-devlet üzerinden de sorgulanabilen evde bakım aylığı araştırılıyor. E-Devlet'te bulunan "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından T.C Kimlik numarası ve şifrenizle evde bakım maaşınızı sorgulayabilirsiniz. Peki, 20 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte yanıtı!

Giriş Tarihi: 20.09.2019 00:51 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 00:52
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20 Eylül evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım aylığı (maaşı) yatan iller hangileri?

20 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi merak konusu oldu. Evde bakım aylığı (maaşı) ödemeleri düzenli olarak yatırılıyor. Her ay bu maaşı alan vatandaşlar evde bakım maaşı yatan iller listesini gün gün sorguluyor. Peki, 20 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, şu ana kadar 16 ilde evde bakım maaşı yatırıldığı görülüyor. Peki, evde bakım maaşı yatan ille hangileri? İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi!

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20 Eylül evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım aylığı (maaşı) yatan iller hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

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20 Eylül evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım aylığı (maaşı) yatan iller hangileri?

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

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20 Eylül evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım aylığı (maaşı) yatan iller hangileri?

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

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20 Eylül evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım aylığı (maaşı) yatan iller hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ (20 EYLÜL)

Şu ana kadar Çanakkale, Antalya, Tokat, Edirne, Hatay, Kırıkkale, Kırklareli, Adıyaman, Sakarya, Diyarbakır, Afyonkarahisar, Karabük, Giresun, Bolu, Osmaniye ve Aksaray'da evde bakım maaşlarının yatırıldığı öğrenildi.