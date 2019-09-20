20 Eylül evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım aylığı (maaşı) yatan iller hangileri?

20 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi merak konusu oldu. Evde bakım aylığı (maaşı) ödemeleri düzenli olarak yatırılıyor. Her ay bu maaşı alan vatandaşlar evde bakım maaşı yatan iller listesini gün gün sorguluyor. Peki, 20 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, şu ana kadar 16 ilde evde bakım maaşı yatırıldığı görülüyor. Peki, evde bakım maaşı yatan ille hangileri? İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi!