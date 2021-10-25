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Haberler Galeri Özel bankalarda faiz indirimi var mı? 25 Ekim İş Bankası, Akbank, ING, Garanti ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları...

Özel bankalarda faiz indirimi var mı? 25 Ekim İş Bankası, Akbank, ING, Garanti ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları...

Özel bankalarda faiz indirimi var mı? Kamu bankalarından faiz indirimi kararı sonrası gözler özel bankalara çevrildi. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirime gitti. Bu gelişmelerin ardından kamu bankaları ve özel bankaların güncel kredi faiz oranları araştırılmaya başlandı. Peki, özel bankalarda faiz indirimi var mı? 25 Ekim İş Bankası, Akbank, ING, Garanti ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.10.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 11:16
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Özel bankalarda faiz indirimi var mı? 25 Ekim İş Bankası, Akbank, ING, Garanti ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları...

Özel bankalarda faiz indirimi var mı? Kamu bankalarının 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.34'e indirilen konut kredisi faiz oranlarının ardından detaylar araştırılmaya başlandı. 3 kamu bankasının faiz indirimi sonrası gözler özel bankalara çevrildi. Peki, özel bankalarda faiz indirimi var mı? 25 Ekim İş Bankası, Akbank, ING, Garanti ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Özel bankalarda faiz indirimi var mı? 25 Ekim İş Bankası, Akbank, ING, Garanti ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları...

ÖZEL BANKALARDA FAİZ İNDİRİMİ VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, konut kredisi faiz indirimi şu an sadece kamu bankaları tarafından yapıldı. Özel bankalarda faiz indirimi henüz yapılmadı.

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Özel bankalarda faiz indirimi var mı? 25 Ekim İş Bankası, Akbank, ING, Garanti ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları...

KAMU BANKALARI FAİZ İNDİRİMİ İLE NE OLDU?

"İstihdamın güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz" açıklamasında bulunan kamu bankaları, ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirime gitti. Buna göre, konut kredisinde 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.34 faiz uygulanacak.

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Özel bankalarda faiz indirimi var mı? 25 Ekim İş Bankası, Akbank, ING, Garanti ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

İşte kamu bankaları başta olmak üzere banka banka 25 Ekim kredi faiz oranları:

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Özel bankalarda faiz indirimi var mı? 25 Ekim İş Bankası, Akbank, ING, Garanti ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları...

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Maaşını Halkbank'tan Alanlar İhtiyaç Kredisi: 1.58

Kamu Çalışanlarına Özel İhtiyaç Kredisi: 1.61

Özel Sektör Çalışanlarına İhtiyaç Kredisi: 1.61

Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,29,

Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.34

Taşıt Kredisi (0 KM): 1,58

Taşıt Kredisi (2. El ): 1,60