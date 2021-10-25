Özel bankalarda faiz indirimi var mı? 25 Ekim İş Bankası, Akbank, ING, Garanti ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları...

Özel bankalarda faiz indirimi var mı? Kamu bankalarından faiz indirimi kararı sonrası gözler özel bankalara çevrildi. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirime gitti. Bu gelişmelerin ardından kamu bankaları ve özel bankaların güncel kredi faiz oranları araştırılmaya başlandı. Peki, özel bankalarda faiz indirimi var mı? 25 Ekim İş Bankası, Akbank, ING, Garanti ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 25.10.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 11:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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