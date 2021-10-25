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BES'te yeni dönem başladı! Kısmi para çekme hakkı geldi

Milyonlarca vatandaşın faydalandığı BES ile alakalı oldukça önemli bir gelişme oldu. Artık BES'ten kısmi para çekilebilecek. BES hesabında toplanan parayı, acil ihtiyaç durumunda bir kısmı kullanılabilecek. SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, bu olanağın konut edinme, eğitim, iş kurma, evlilik ve bedelli askerlik için tanınacağını bildirdi. İşte BES ile ilgili yeni detaylar…

Giriş Tarihi: 25.10.2021 10:33
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BES’te yeni dönem başladı! Kısmi para çekme hakkı geldi

Emeklilik Sistemi'nde (BES) toplanan parayı, sistemden ayrılmadan kullanma olanağı geliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, katılımcıların birikiminin hepsini çekerek sistemden ayrılması ve bütün haklarını kaybetmesi yerine ihtiyaç durumunda birikiminin bir kısmını alabilme imkanı verilmesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirterek, bu sayede konut edinme, evlilik, eğitim, iş kurma ve bedelli askerlik gibi önemli dönüm noktalarında katılımcılara sağlamak istediklerini dile getirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BES’te yeni dönem başladı! Kısmi para çekme hakkı geldi

AMAÇ CAZİP ŞARTLARLA İHTİYAÇLARA YANIT VEREBİLMEK

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde gelecek dönemde pek çok sigorta ürünlerinin BES'e entegre bir şekilde sunulabilmesinin önünü açacak bütünleşik sistemler üretmeyi hedeflediklerini belirten Gürsoy, BES ve sigorta ürünlerinin paket halinde sunumu, yaygınlaşması ve vatandaşların cazip şartlar altında bir bütün olarak ihtiyaçlarına yanıt verebilmeyi amaçladıklarını kaydetti.

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BES’te yeni dönem başladı! Kısmi para çekme hakkı geldi

MEVCUT BES SİSTEMİ NASIL?

Mevcut uygulamada sisteme girenler 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını tamamlamak şartıyla emekli olabiliyor. Emeklilik zamanında isteyen maaş alırken isteyen de toplu parasını alarak sistemden çıkabiliyor.

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BES’te yeni dönem başladı! Kısmi para çekme hakkı geldi

YENİ UYGULAMA GENÇLERİ TEŞVİK EDECEK

Posta'nın haberine göre; BES'te katılımcıların ödedikleri aylık miktarlara devlet de yüzde 25 katkı yapıyor. Yani ayda 100 lira ödeyen bir katılımcının hesabında 125 lira oluyor. Bu hesapta toplanan paralar daha sonra çeşitli fonlarda da değerlendirilerek nemalandırılıyor. Sistemde biriken para çekildiğinde ise birtakım haklar kayboluyor. Kısmi çekme hakkı tanınmasıyla birlikte devlet katkısı ve emeklilik hakkı korunacak. Yeni uygulama tasarrufa erken yaşta başlanmasını da teşvik edecek.

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BES’te yeni dönem başladı! Kısmi para çekme hakkı geldi

Türker Gürsoy, katılım sigortası sunan şirketlerin yanı sıra yerli ve yabancı gruplardan yeni katılım şirketi kuruluş başvuruları almaya başladıklarını belirterek, "2022'de yeni katılım şirketlerimizi peyderpey duymaya başlayacaksınız. Mevcut durumda pencere usulüyle faaliyet gösteren 4 şirketin ruhsat çalışmaları sürüyor" dedi.