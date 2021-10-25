25 Ekim 2021, Pazartesi
BES'te yeni dönem başladı! Kısmi para çekme hakkı geldi
Milyonlarca vatandaşın faydalandığı BES ile alakalı oldukça önemli bir gelişme oldu. Artık BES'ten kısmi para çekilebilecek. BES hesabında toplanan parayı, acil ihtiyaç durumunda bir kısmı kullanılabilecek. SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, bu olanağın konut edinme, eğitim, iş kurma, evlilik ve bedelli askerlik için tanınacağını bildirdi. İşte BES ile ilgili yeni detaylar…
Giriş Tarihi: 25.10.2021 10:33
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