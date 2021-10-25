BES’te yeni dönem başladı! Kısmi para çekme hakkı geldi

YENİ UYGULAMA GENÇLERİ TEŞVİK EDECEK

Posta'nın haberine göre; BES'te katılımcıların ödedikleri aylık miktarlara devlet de yüzde 25 katkı yapıyor. Yani ayda 100 lira ödeyen bir katılımcının hesabında 125 lira oluyor. Bu hesapta toplanan paralar daha sonra çeşitli fonlarda da değerlendirilerek nemalandırılıyor. Sistemde biriken para çekildiğinde ise birtakım haklar kayboluyor. Kısmi çekme hakkı tanınmasıyla birlikte devlet katkısı ve emeklilik hakkı korunacak. Yeni uygulama tasarrufa erken yaşta başlanmasını da teşvik edecek.