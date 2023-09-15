Emekliye %37 kök zam tablosu oluştu! SSK, Bağkur, SGK'lıya en düşük maaşta artış müjdesi geldi! 7.500, 8.500, 9.000 TL maaş alana seyyanen, intibak...

Türkiye'nin Orta Vadeli Programı (OVP), Başkan Erdoğan tarafından açıklandı ve dikkat çeken önemli değişiklikler içeriyor. Programın merkezinde, 2. basamak emeklilik sistemi bulunuyor. Bu yeni sistem, çalışanlara çifte maaş alma imkanı sunacak ve kıdem tazminatı garantisini içerecek. Ayrıca, emeklilik yaşının da düşürülmesi planlanıyor. Ayrıca, Ocak zammı konusunda da OVP'den önemli ipuçları var. 2023 TÜFE tahminine göre, SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı %37.79'a ulaşacakken, memur ve diğer emeklilerin artışı da %49.46 olacak. İşte hesaplamalar...