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Ovit Tüneli ile yılda 15,5 milyon lira tasarruf sağlanıyor! 2023'te hedef 770 kilometre

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rize ile Erzurum arasında kesintisiz ulaşım imkanı sağlayan Ovit Tüneli ile yıllık 15,5 milyon lira tasarruf elde edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "311 kilometre uzunluğundaki köprü ve viyadüklerimizi 730 kilometreye çıkardık, 2023'te 770 kilometreye ulaştıracağız" denildi.

Giriş Tarihi: 15.08.2022 14:25 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 14:26
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Ovit Tüneli ile yılda 15,5 milyon lira tasarruf sağlanıyor! 2023’te hedef 770 kilometre

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rize ile Erzurum arasında kesintisiz ulaşım imkanı sağlayan Ovit Tüneli ile yıllık 15,5 milyon lira tasarruf elde edildiğini bildirdi.

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Ovit Tüneli ile yılda 15,5 milyon lira tasarruf sağlanıyor! 2023’te hedef 770 kilometre

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 20 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 606 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığı belirtildi.

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Ovit Tüneli ile yılda 15,5 milyon lira tasarruf sağlanıyor! 2023’te hedef 770 kilometre

Rize'yi Erzurum'a bağlayan İkizdere-İspir yolunun en önemli bölümünü oluşturan Ovit Dağı geçişine inşa edilen Ovit Tüneli'nin 13 Haziran 2018'de hizmete açıldığı anımsatılan açıklamada, burada kış aylarında yaşanan ulaşım kesintisi sorununun Ovit Tüneli ile çözüldüğü ifade edildi.

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Ovit Tüneli ile yılda 15,5 milyon lira tasarruf sağlanıyor! 2023’te hedef 770 kilometre

Açıklamada, tünelin hizmete girmesiyle vatandaşların yıl boyunca kesintisiz, güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım imkanına kavuştuğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Çift tüplü inşa edilen Ovit Tüneli 14 kilometrelik uzunluğuyla dünyada çift tüp olarak inşa edilen en uzun 3'üncü kara yolu tünelidir. Tünelle mevcut yol 4 kilometre kısaldı. Tünelin açılmasıyla zamandan yıllık 10,8 milyon lira, akaryakıt tüketiminden ise yıllık 4,7 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 15,5 milyon lira tasarruf ediliyor."

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Ovit Tüneli ile yılda 15,5 milyon lira tasarruf sağlanıyor! 2023’te hedef 770 kilometre

"Ayrıca, 965 ton karbon emisyon azaltımı sağlanıyor. Karıncalar gibi çalışıyor, kara yollarında geçit vermeyen dağları tünellerle aşıyoruz. Bu azmin sonucunda tünel uzunluğu 50 kilometreden 661 kilometreye çıkarıldı."