15 Ağustos 2022, Pazartesi
Ovit Tüneli ile yılda 15,5 milyon lira tasarruf sağlanıyor! 2023'te hedef 770 kilometre
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rize ile Erzurum arasında kesintisiz ulaşım imkanı sağlayan Ovit Tüneli ile yıllık 15,5 milyon lira tasarruf elde edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "311 kilometre uzunluğundaki köprü ve viyadüklerimizi 730 kilometreye çıkardık, 2023'te 770 kilometreye ulaştıracağız" denildi.
Giriş Tarihi: 15.08.2022 14:25 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 14:26
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