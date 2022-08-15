15 Ağustos 2022, Pazartesi
Beklenti anketi sonuçlandı! Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı TEFE-TÜFE rakamları ne zaman açıklanacak?
Bir çok kalemde maaşları etkileyen enflasyon rakamları her ayın ilk haftasında açıklanıyor. TÜİK tarafından Temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamları duyuruldu. Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 79.60 oldu. Hal böyle olunca gözler Ağustos ayına ait enflasyon rakamlarına çevrildi. Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? sorusunun yanıtı aranmaya başladı. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı TEFE-TÜFE rakamları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 15.08.2022 18:31 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 18:31
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