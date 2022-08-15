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Haberler Galeri Beklenti anketi sonuçlandı! Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı TEFE-TÜFE rakamları ne zaman açıklanacak?

Beklenti anketi sonuçlandı! Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı TEFE-TÜFE rakamları ne zaman açıklanacak?

Bir çok kalemde maaşları etkileyen enflasyon rakamları her ayın ilk haftasında açıklanıyor. TÜİK tarafından Temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamları duyuruldu. Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 79.60 oldu. Hal böyle olunca gözler Ağustos ayına ait enflasyon rakamlarına çevrildi. Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? sorusunun yanıtı aranmaya başladı. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı TEFE-TÜFE rakamları ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.08.2022 18:31 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 18:31
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Beklenti anketi sonuçlandı! Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı TEFE-TÜFE rakamları ne zaman açıklanacak?

Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı TEFE-TÜFE rakamları ne zaman açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Hal böyle olunca Ağustos ayı enflasyon rakamları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı TEFE-TÜFE rakamları ne zaman açıklanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beklenti anketi sonuçlandı! Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı TEFE-TÜFE rakamları ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Ankette yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi ilk kez yüzde 70'in üzerine çıktı. Yıl sonu dolar/TL beklentisi de 19 seviyesini aştı.

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Beklenti anketi sonuçlandı! Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı TEFE-TÜFE rakamları ne zaman açıklanacak?

2022 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

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Beklenti anketi sonuçlandı! Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı TEFE-TÜFE rakamları ne zaman açıklanacak?

Buna göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,23 iken, bu anket döneminde yüzde 41,99 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,27 ve yüzde 24,35 olarak gerçekleşti.

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Beklenti anketi sonuçlandı! Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı TEFE-TÜFE rakamları ne zaman açıklanacak?

AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayı Enflasyon verilerini 5 Eylül günü saat 10.00'da açıklayacak.