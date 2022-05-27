27 Mayıs 2022, Cuma
Atatürk Havalimanı'nda kaç pist açık kalacak? Atatürk Havalimanı imara açılacak mı? Bakan Kurum tek tek açıkladı
Son dakika haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde pazar günü vatandaşların da katılımıyla başlayacak fidan dikimi töreni öncesi incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Atatürk Havalimanı'nda kaç pist açık kalacak? Atatürk Havalimanı imara açılacak mı? İşte yanıtı...
Giriş Tarihi: 27.05.2022 11:42 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 11:54
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