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Atatürk Havalimanı'nda kaç pist açık kalacak? Atatürk Havalimanı imara açılacak mı? Bakan Kurum tek tek açıkladı

Son dakika haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde pazar günü vatandaşların da katılımıyla başlayacak fidan dikimi töreni öncesi incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Atatürk Havalimanı'nda kaç pist açık kalacak? Atatürk Havalimanı imara açılacak mı? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 27.05.2022 11:42 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 11:54
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Atatürk Havalimanı’nda kaç pist açık kalacak? Atatürk Havalimanı imara açılacak mı? Bakan Kurum tek tek açıkladı

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümündeki törene tüm vatandaşları davet eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gazetecilere de proje ile ilgili detayları anlattı.

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Atatürk Havalimanı’nda kaç pist açık kalacak? Atatürk Havalimanı imara açılacak mı? Bakan Kurum tek tek açıkladı

Bakan Kurum Atatürk Havalimanı'nın bir pistin açık tutulacağını da açıkladı. İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü olan 29 Mayıs Pazar günü, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde fidan dikim töreni gerçekleştirilecek.

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Atatürk Havalimanı’nda kaç pist açık kalacak? Atatürk Havalimanı imara açılacak mı? Bakan Kurum tek tek açıkladı

DİKİLECEK AĞAÇ SAYISI DİKKAT ÇEKTİ

Başkan Erdoğan'ın ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de katılacağı törende Fetih tarihini temsilen 145 bin 300 ağaç dikilecek.

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Atatürk Havalimanı’nda kaç pist açık kalacak? Atatürk Havalimanı imara açılacak mı? Bakan Kurum tek tek açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi alanında çalışmaları yerinde inceledi.

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Atatürk Havalimanı’nda kaç pist açık kalacak? Atatürk Havalimanı imara açılacak mı? Bakan Kurum tek tek açıkladı

KAÇ PİST AÇIK KALACAK?

Çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi veren Bakan Kurum, törene tüm vatandaşları davet etti. Havalimanı'ndaki proje ile ilgili de bilgi veren Bakan Kurum, pistlerden birisinin açık kalacağını söyledi.