HaberlerGaleriÖTV sonrası 0 ve 2 el fiyatları düşebilir! Bayiye ilk koşan kapacak! %45 ve %80 arası arası matrah! 200 bin TL üstü Hyundai, FİAT, Renault, Honda...
ÖTV sonrası 0 ve 2 el fiyatları düşebilir! Bayiye ilk koşan kapacak! %45 ve %80 arası arası matrah! 200 bin TL üstü Hyundai, FİAT, Renault, Honda...
Araba almak için fiyat araştırması yapanların gündemine ÖTV matrah değişimi için gelecek açıklamalar yer alıyor. ÖTV matrah artışının ardından otomobil fiyatlarında azalma yaşanması bekleniyor. Son dakika gelen bilgilere göre, ÖTV matrah değişimi için Aralık ayı işaret edildi. Geçtiğimiz senelerde yaşanan çip krizi sonrasında araba fiyatlarında beklenmedik artış yaşanmıştı. Düzenleme sonrasında fiyatların alacağı son durum merak ediliyor. İşte, 2023 ÖTV matrah düzenlemesi sonrasında 200 bin TL üstü Hyundai, FİAT, Renault, Honda fiyatları...