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Haberler Galeri ÖTV sonrası 0 ve 2 el fiyatları düşebilir! Bayiye ilk koşan kapacak! %45 ve %80 arası arası matrah! 200 bin TL üstü Hyundai, FİAT, Renault, Honda...

ÖTV sonrası 0 ve 2 el fiyatları düşebilir! Bayiye ilk koşan kapacak! %45 ve %80 arası arası matrah! 200 bin TL üstü Hyundai, FİAT, Renault, Honda...

Araba almak için fiyat araştırması yapanların gündemine ÖTV matrah değişimi için gelecek açıklamalar yer alıyor. ÖTV matrah artışının ardından otomobil fiyatlarında azalma yaşanması bekleniyor. Son dakika gelen bilgilere göre, ÖTV matrah değişimi için Aralık ayı işaret edildi. Geçtiğimiz senelerde yaşanan çip krizi sonrasında araba fiyatlarında beklenmedik artış yaşanmıştı. Düzenleme sonrasında fiyatların alacağı son durum merak ediliyor. İşte, 2023 ÖTV matrah düzenlemesi sonrasında 200 bin TL üstü Hyundai, FİAT, Renault, Honda fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2022 18:56 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 18:56
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ÖTV sonrası 0 ve 2 el fiyatları düşebilir! Bayiye ilk koşan kapacak! %45 ve %80 arası arası matrah! 200 bin TL üstü Hyundai, FİAT, Renault, Honda...

ÖTV sonrası 0 ve 2 el fiyatları düşebilir. Bayiye ilk koşan kapacak. %45 ve %80 arası arası matrah! 200 bin TL üstü Hyundai, FİAT, Renault ve Honda fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde ortaya çıkan çip krizi sonrasında sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında beklenmedik artış yaşandı. Araba fiyatlarını etkilemesi beklenen ÖTV matrah düzenlemesi için tarih merak ediliyor. Gözler 1 Aralık tarihine çevrildi. Peki ÖTV düzenlemesi sonrasında araba fiyatları ne kadar olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖTV sonrası 0 ve 2 el fiyatları düşebilir! Bayiye ilk koşan kapacak! %45 ve %80 arası arası matrah! 200 bin TL üstü Hyundai, FİAT, Renault, Honda...

Otomobil piyasalarında 1 Aralık itibariyle ÖTV'de yapılacak matrah artışı piyasalardaki etkisini şimdiden göstermeye başladı. A Haber ekranlarına konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Otomotiv İşletmecisi Göksel Erkoyuncu kararın piyasaya etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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ÖTV sonrası 0 ve 2 el fiyatları düşebilir! Bayiye ilk koşan kapacak! %45 ve %80 arası arası matrah! 200 bin TL üstü Hyundai, FİAT, Renault, Honda...

İşte Erkoyuncu'nun sözlerine öne çıkanlar:

"MATRAH DÜZENLEMESİ ÖTV İNDİRİM DEĞİLDİR"

Bir bilgi kirliliği var. Matrah güncellemesi ÖTV indirimi demek değildir. Buradaki vergilendirme sisteminin getirmiş olduğu bir uygulama. 1 Aralık için tarih verilmesi vatandaşların araç alımlarını durdurmasına neden oldu. Herkes 1 Aralık tarihinde ne olacağını beklemeye başladı.

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ÖTV sonrası 0 ve 2 el fiyatları düşebilir! Bayiye ilk koşan kapacak! %45 ve %80 arası arası matrah! 200 bin TL üstü Hyundai, FİAT, Renault, Honda...

"BAZI ARAÇLARDA İNDİRİM OLACAKTIR"

Buradaki matrah güncellemesi her ne kadar ÖTV indirimi olmasa da bazı arabalarda indirim getirebilecek. Burada net bir rakam verilemez ama bazı tahminler de bulunuyor.

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ÖTV sonrası 0 ve 2 el fiyatları düşebilir! Bayiye ilk koşan kapacak! %45 ve %80 arası arası matrah! 200 bin TL üstü Hyundai, FİAT, Renault, Honda...

KRİTİK VERİ VERGİ DİLİMİ

120.000 bin TL'ye kadar bu 120 bin TL aracın sıfır vergili hali. Bunun üzerine ÖTV ve KDV geliyor. 200 bin'in üzerindeki tüm araçlar yüzde 80 vergi dilimine giriyor. 400 bin TL'ye bile artık sıfır araba bulunmuyor.