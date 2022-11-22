Belediye işçilerine kadro ne zaman verilecek? 4B sözleşmeye kadro gelecek mi var mı? 4A ve 4B’liye kadro şartları...

SÖZLEŞMELİYE KADRO ÇIKTI MI, SON DURUM NEDİR?

Şu anda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarında ilk sırada sözleşmeli personelin kadroya geçişi yer alıyor. Konuyla ilgili son olarak kapsam belirlendi. Uygulama ile kamuda sözleşmeli olarak çalışan 4B'li personel 4A'lı olarak kadroya geçecek.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Başkan Erdoğan da konuyla ilgili şunları kaydetti: