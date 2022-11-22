22 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Belediye işçilerine kadro ne zaman verilecek? 4B sözleşmeye kadro gelecek mi var mı? 4A ve 4B'liye kadro şartları...

Belediye işçilerine kadro ne zaman verilecek? 4B sözleşmeye kadro gelecek mi var mı? 4A ve 4B'liye kadro şartları...

Belediye işçilerine kadro ne zaman verilecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeliye kadro için bu ay içerisinde gelecek açıklamalar bekleniyor. Sayıları 550 bini geçen sözleşmeli memur kadroya alınacak. Sözleşmeliye kadro 4A ve 4B'li çalışanların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Peki, sözleşmeliye kadro şartları neler, kimleri kapsayacak? Sözleşmeli personele kadro ne durumda?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2022 18:16 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 18:16
  • 1
  • 14
Belediye işçilerine kadro ne zaman verilecek? 4B sözleşmeye kadro gelecek mi var mı? 4A ve 4B’liye kadro şartları...

Sözleşmeliye kadro son dakika haberleri... Belediye işçilerine kadro ne zaman verilecek? 4B sözleşmeye kadro gelecek mi var mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın peş peşe açıklanacak dediği konular arasında yer alan sözleşmeli personele kadro çalışması 550 bin sözleşmeli memurun kadro almasına olanak tanıyacak. Sözleşmeliye kadro için son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki taşeron işçiye kadro ne zaman gelecek? Sözleşmeliye kadro gelecek mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Belediye işçilerine kadro ne zaman verilecek? 4B sözleşmeye kadro gelecek mi var mı? 4A ve 4B’liye kadro şartları...

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM 2022: TARİH BELLİ OLDU

Yaklaşık 550 bin sözleşmelinin beklediği sözleşmeliye kadro düzenlemesinin önümüzdeki hafta veya en geç ay sonuna kadar Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli memurun kadroya geçişi düzenlemesinin çıkış tarihi ile ilgili bilgi verdi:

"Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz."

  • 3
  • 14
Belediye işçilerine kadro ne zaman verilecek? 4B sözleşmeye kadro gelecek mi var mı? 4A ve 4B’liye kadro şartları...

SÖZLEŞMELİYE KADRO ÇIKTI MI, SON DURUM NEDİR?

Şu anda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarında ilk sırada sözleşmeli personelin kadroya geçişi yer alıyor. Konuyla ilgili son olarak kapsam belirlendi. Uygulama ile kamuda sözleşmeli olarak çalışan 4B'li personel 4A'lı olarak kadroya geçecek.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Başkan Erdoğan da konuyla ilgili şunları kaydetti:

  • 4
  • 14
Belediye işçilerine kadro ne zaman verilecek? 4B sözleşmeye kadro gelecek mi var mı? 4A ve 4B’liye kadro şartları...

"Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak.

Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız."

  • 5
  • 14
Belediye işçilerine kadro ne zaman verilecek? 4B sözleşmeye kadro gelecek mi var mı? 4A ve 4B’liye kadro şartları...

SÖZLEŞMELİYE KADRO NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre; sözleşmeli memura kadro düzenlemesi ile hem sosyal hem mali haklar değişecek. Tayin, görevde yükselme, kademe ve derece ilerlemesi, mazerete dayalı yer değiştirme gibi sorunlar çözüme kavuşturulacak.

Sözleşmeli personele de eş durumu ve sağlık nedeniyle yer değişikliği gibi memurlara tanınan haklar aynen tanınacak. Böylece ailelerin ayrı kalmasının önüne geçilmiş olacak.