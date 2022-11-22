22 Kasım 2022, Salı
Belediye işçilerine kadro ne zaman verilecek? 4B sözleşmeye kadro gelecek mi var mı? 4A ve 4B'liye kadro şartları...
Belediye işçilerine kadro ne zaman verilecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeliye kadro için bu ay içerisinde gelecek açıklamalar bekleniyor. Sayıları 550 bini geçen sözleşmeli memur kadroya alınacak. Sözleşmeliye kadro 4A ve 4B'li çalışanların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Peki, sözleşmeliye kadro şartları neler, kimleri kapsayacak? Sözleşmeli personele kadro ne durumda?
Giriş Tarihi: 22.11.2022 18:16 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 18:16
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