EYT’li çifte bayram yaşayacak! Tazminat ve maaş bir arada! EYT yaş sınırı var mı, olacak mı? 1996, 1997, 1998, 1999 sigorta girişliler...

Son dakika EYT haberleri... EYT'li çifte bayram yaşayacak. Tazminat ve maaş bir arada. EYT yaş sınırı var mı, olacak mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesinin yasalaşması halinde 1,5 milyon kişi bu imkandan yararlanabilecek. Bu yasayla emeklilik imkanı elde edecek EYT'liler çalışmaya devam etsin ya da etmesin pek çok imkana kavuşuyor. Bu imkanların başında kıdem tazminatı geliyor. İşte, EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak? EYT ile emekli maaşları ne kadar olacak?