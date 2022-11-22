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Haberler Galeri EYT'li çifte bayram yaşayacak! Tazminat ve maaş bir arada! EYT yaş sınırı var mı, olacak mı? 1996, 1997, 1998, 1999 sigorta girişliler...

EYT'li çifte bayram yaşayacak! Tazminat ve maaş bir arada! EYT yaş sınırı var mı, olacak mı? 1996, 1997, 1998, 1999 sigorta girişliler...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için atılan adımlar yakından takip ediliyor. Düzenleme sonrasında ilk etapta 1.5 milyon kişiye emeklilik yolu açılacak. İsteyenler çalışmaya devam edebilirken, çift maaş alma imkanından yararlanabiliyor. Diğer yandan kıdem tazminatı hakkı da vardır. Düzenlemeyle 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan prim ve yılını tamamlayanlara emeklilik yolu açılıyor. Emekli olan tazminatını nasıl alacak? EYT'liler ne kadar maaş alabilecek? sorusuna yanıt aranıyor. İşte, EYT düzenlemesi için son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2022 20:44
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EYT’li çifte bayram yaşayacak! Tazminat ve maaş bir arada! EYT yaş sınırı var mı, olacak mı? 1996, 1997, 1998, 1999 sigorta girişliler...

Son dakika EYT haberleri... EYT'li çifte bayram yaşayacak. Tazminat ve maaş bir arada. EYT yaş sınırı var mı, olacak mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesinin yasalaşması halinde 1,5 milyon kişi bu imkandan yararlanabilecek. Bu yasayla emeklilik imkanı elde edecek EYT'liler çalışmaya devam etsin ya da etmesin pek çok imkana kavuşuyor. Bu imkanların başında kıdem tazminatı geliyor. İşte, EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak? EYT ile emekli maaşları ne kadar olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’li çifte bayram yaşayacak! Tazminat ve maaş bir arada! EYT yaş sınırı var mı, olacak mı? 1996, 1997, 1998, 1999 sigorta girişliler...

Emeklilik zorunlu mu?

Emeklilik için çalışanın başvuru yapması gerekiyor. Yani kişi istemezse şartları taşısa da emekli olmayabiliyor. Bu kuralın EYT için de geçerli olacağı düşünülüyor.

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EYT’li çifte bayram yaşayacak! Tazminat ve maaş bir arada! EYT yaş sınırı var mı, olacak mı? 1996, 1997, 1998, 1999 sigorta girişliler...

İşten ayrılan EYT'liler nasıl tazminat alır?

1475 sayılı İş Kanunu'nun 'kıdem tazminatı' başlıklı halen yürürlükte olan 14. maddesine göre; 4857 İş Kanunu'na tabi işlerde çalışmakta olup, yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla işten ayrılan işçilere; yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılanlara kıdem tazminatı ödenmesi gerekiyor.

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EYT’li çifte bayram yaşayacak! Tazminat ve maaş bir arada! EYT yaş sınırı var mı, olacak mı? 1996, 1997, 1998, 1999 sigorta girişliler...

Buna göre, EYT düzenlemesinden yararlanarak emekli olup, işten ayrılacaklara kıdem tazminatı ödenmek zorunda. Bunun için SGK'dan alınacak şartların tamamlandığına yönelik yazı ile işverene başvurulması yeterli. Ayrıca dilekçede işten ayrılma nedeninin emeklilik olduğu belirtilmeli.

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EYT’li çifte bayram yaşayacak! Tazminat ve maaş bir arada! EYT yaş sınırı var mı, olacak mı? 1996, 1997, 1998, 1999 sigorta girişliler...

Her EYT'li kıdem tazminatı alabilir mi?

Emeklilik nedeniyle işyerinden ayrılacak çalışanın aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışmış olması gerekiyor. İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için gerekli 1 yıllık sürenin hesabında aynı işverene bağlı farklı işyerlerinde çalıştığı süreler birlikte değerlendiriliyor.