HaberlerGaleriEYT'li çifte bayram yaşayacak! Tazminat ve maaş bir arada! EYT yaş sınırı var mı, olacak mı? 1996, 1997, 1998, 1999 sigorta girişliler...
EYT'li çifte bayram yaşayacak! Tazminat ve maaş bir arada! EYT yaş sınırı var mı, olacak mı? 1996, 1997, 1998, 1999 sigorta girişliler...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için atılan adımlar yakından takip ediliyor. Düzenleme sonrasında ilk etapta 1.5 milyon kişiye emeklilik yolu açılacak. İsteyenler çalışmaya devam edebilirken, çift maaş alma imkanından yararlanabiliyor. Diğer yandan kıdem tazminatı hakkı da vardır. Düzenlemeyle 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan prim ve yılını tamamlayanlara emeklilik yolu açılıyor. Emekli olan tazminatını nasıl alacak? EYT'liler ne kadar maaş alabilecek? sorusuna yanıt aranıyor. İşte, EYT düzenlemesi için son gelişmeler...