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Haberler Galeri Memur zammı son dakika: Toplu sözleşme 2022-2023 memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar oldu?

Memur zammı son dakika: Toplu sözleşme 2022-2023 memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar oldu?

Memur maaş zammı ne oldu? 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisini ilgilendiren 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Memur ve memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023'te yapılacak zammın belirleneceği toplu sözleşme kapsamında görüşmelerde son durum araştırılıyor. Konfederasyonlar tekliflerini sunarken, hükümetin hangi teklifi yapacağı merak ediliyordu. Peki, toplu sözleşme 2022-2023 memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar oldu? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 17.08.2021 12:42 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 10:13
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Memur zammı son dakika: Toplu sözleşme 2022-2023 memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar oldu?

Son dakika... Memur zammı son durum nedir? Milyonlarca memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor. Konfederasyonlar geçtiğimiz günlerde zam teklifini sunmuştu. Merakla beklenen hükümetin teklifi de ortaya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, toplu sözleşme 2022-2023 memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar oldu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur zammı son dakika: Toplu sözleşme 2022-2023 memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar oldu?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sendikalar, hükümetten gelen teklifi genişletilmiş başkanlar kurulu toplantısında değerlendirecek. Uzlaşı olursa 22 Ağustos'ta zam oranı belli olacak. Anlaşma olmazsa kamu görevlileri hakem heyeti Ağustos sonunda zam oranına karar verecek.

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Memur zammı son dakika: Toplu sözleşme 2022-2023 memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar oldu?

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

- 2022'de yüzde 5+6 zam

- 2023'te yüzde 6+6 zam

- Enflasyon farkı

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Memur zammı son dakika: Toplu sözleşme 2022-2023 memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar oldu?

SENDİKALARIN TEKLİFİ

- 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 zam

- Yüzde 6 refah payı

- 600 lira seyyanen zam

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Memur zammı son dakika: Toplu sözleşme 2022-2023 memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar oldu?

BAKAN BİLGİN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Kamu işçisinin sözleşmesinin 2021 ila 2022, memur ve memur emeklisinin sözleşmesinin ise 2022 ila 2023 yıllarını kapsadığına dikkati çeken Bilgin, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki enflasyon parasal bir sorun değil, daha çok maliyet enflasyonudur, özellikle döviz kurları üzerinden yaşanan dalgalanmaların yansımalarıdır. Bu bakımdan enflasyonu ciddi bir şekilde ele almak lazım. Enflasyona karşı hem sosyal koruma kalkanı oluşturulmak hem de enflasyonla mücadele stratejisine katkı yapmak gerekir.