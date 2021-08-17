Memur zammı son dakika: Toplu sözleşme 2022-2023 memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar oldu?

Memur maaş zammı ne oldu? 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisini ilgilendiren 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Memur ve memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023'te yapılacak zammın belirleneceği toplu sözleşme kapsamında görüşmelerde son durum araştırılıyor. Konfederasyonlar tekliflerini sunarken, hükümetin hangi teklifi yapacağı merak ediliyordu. Peki, toplu sözleşme 2022-2023 memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar oldu? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 17.08.2021 12:42 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 10:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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