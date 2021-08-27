28 Ağustos 2021, Cumartesi
ÖTV indirimi sonrasında fiyatlar tepetaklak! Değişim rüzgarı başladı! Fiat, Renault, Toyota ve Peugeot fiyatları...
Koronavirüs salgını sürecinde en çok etkilenen piyasalar arasında otomotiv sektörü yer alıyor. Fiyatların yükselmesi sonrasında araba alacaklar hayal kırıklığına uğradı. Sektöre hareketlilik kazandırılması amacıyla ÖTV matrahında değişime gidildi. Yapılan değişiklikle birlikte araba fiyatlarında değişim yaşandı. Araba alacaklar fiyatlar için sorgulamalarını hızlandırdı. İşte, Fiat, Renault, Toyota ve Peugeot fiyatları...
Giriş Tarihi: 27.08.2021 19:33
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