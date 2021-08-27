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ÖTV indirimi sonrasında fiyatlar tepetaklak! Değişim rüzgarı başladı! Fiat, Renault, Toyota ve Peugeot fiyatları...

Koronavirüs salgını sürecinde en çok etkilenen piyasalar arasında otomotiv sektörü yer alıyor. Fiyatların yükselmesi sonrasında araba alacaklar hayal kırıklığına uğradı. Sektöre hareketlilik kazandırılması amacıyla ÖTV matrahında değişime gidildi. Yapılan değişiklikle birlikte araba fiyatlarında değişim yaşandı. Araba alacaklar fiyatlar için sorgulamalarını hızlandırdı. İşte, Fiat, Renault, Toyota ve Peugeot fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.08.2021 19:33
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ÖTV indirimi sonrasında fiyatlar tepetaklak! Değişim rüzgarı başladı! Fiat, Renault, Toyota ve Peugeot fiyatları...

ÖTV indirimi sonrasında fiyatlar tepetaklak. Değişim rüzgarı başladı. Fiat, Renault, Toyota ve Peugeot fiyatları için sorgulamalar hız kazandı. ÖTV matrahında yaşanan değişim sonrasında araba alacaklar fiyatlarda yaşanan değişimleri yakından takip ediyor. Bilindiği üzere pandemi döneminde en çok etkilenen sektörler arasından otomotiv sektörü yer alıyor. Arabasını yenilemek isteyenler ya da ilk kez araç sahibi olacaklar fırsatı değerlendirmek için harekete geçti. İşte, Fiat, Renault, Toyota ve Peugeot fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖTV indirimi sonrasında fiyatlar tepetaklak! Değişim rüzgarı başladı! Fiat, Renault, Toyota ve Peugeot fiyatları...

ÖTV İNDİRİMİNDEN SONRA ARAÇLARIN FİYATI DEĞİŞTİ

Araç fiyatları almış başını giderken, yapılan son düzenleme ile ÖTV indirimine gidildi. Fırsattan yararlanmak isteyen vatandaş anında galerilerin yolunu tuttu. Yeni düzenleme ikinci el araç piyasasında değişiklik göstermezken, sıfır araçlarda ciddi indirimler yapıldı.

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ÖTV indirimi sonrasında fiyatlar tepetaklak! Değişim rüzgarı başladı! Fiat, Renault, Toyota ve Peugeot fiyatları...

İşte otomobillerin indirimli fiyatları…

FİAT EGEA SEDAN 1.6 M.JET 130 HP

ÖTV öncesi - 298 bin TL ÖTV indirimi sonrası - 248 bin TL

FİAT EGEA 1.4 FİRE 95 HP

ÖTV öncesi - 159 bin 900 TL ÖTV indirimi sonrası - 154 bin 500 TL

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ÖTV indirimi sonrasında fiyatlar tepetaklak! Değişim rüzgarı başladı! Fiat, Renault, Toyota ve Peugeot fiyatları...

FİAT EGEA CROSS 1.0 LOUNGE

ÖTV öncesi - 288 bin 900 TL ÖTV indirimi sonrası - 240 bin 417 TL

FİAT 500L CROSS PLUS 1.4 FİRE 95 HP MT

ÖTV öncesi - 278 bin 900 TL ÖTV indirimi sonrası - 232 bin 417 TL

TOYOTA COROLLA SEDAN HYBRİD

ÖTV öncesi - 345 bin 800 TL ÖTV indirimi sonrası - 288 bin 500 TL

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ÖTV indirimi sonrasında fiyatlar tepetaklak! Değişim rüzgarı başladı! Fiat, Renault, Toyota ve Peugeot fiyatları...

TOYOTA COROLLA DREAM 1.5 BENZİNLİ MANUEL

ÖTV öncesi - 288 bin 950 TL ÖTV indirimi sonrası - 240 bin 791 TL

TOYOTA COROLLA 1.5 FLAME S

ÖTV öncesi - 317 bin TL ÖTV indirimi sonrası - 264 bin TL

TOYOTA YARİS FLAME 1.5 M.DRİVE S

ÖTV öncesi - 296 bin TL ÖTV indirimi sonrası - 246 bin TL