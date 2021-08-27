ÖTV indirimi sonrasında fiyatlar tepetaklak. Değişim rüzgarı başladı. Fiat, Renault, Toyota ve Peugeot fiyatları için sorgulamalar hız kazandı. ÖTV matrahında yaşanan değişim sonrasında araba alacaklar fiyatlarda yaşanan değişimleri yakından takip ediyor. Bilindiği üzere pandemi döneminde en çok etkilenen sektörler arasından otomotiv sektörü yer alıyor. Arabasını yenilemek isteyenler ya da ilk kez araç sahibi olacaklar fırsatı değerlendirmek için harekete geçti. İşte, Fiat, Renault, Toyota ve Peugeot fiyatları...