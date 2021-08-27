SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hepsini kapsıyor! Son dakika ikinci aylık fırsatı! En düşük 750 lira...

Emekli ve çalışan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Emekli ve çalışan olmak ikinci aylık almak için engel olarak görülmüyor. Sigortalının vefatı durumunda geride kalan yakınları ölüm aylığı ile birlikte, cenaze, evlenme ödeneği gibi bazı sosyal haklara sahip oluyor. Ölüm aylığı için kadın, erkek ayrımı bulunmuyor. Başvuru şartlarını yerine getiren vatandaşlar yetkili mercilere başvurularını gerçekleştirebiliyor. İşte, ölüm aylığı için başvuru şartları...