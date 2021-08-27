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Haberler Galeri SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hepsini kapsıyor! Son dakika ikinci aylık fırsatı! En düşük 750 lira...

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hepsini kapsıyor! Son dakika ikinci aylık fırsatı! En düşük 750 lira...

Emekli ve çalışan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Emekli ve çalışan olmak ikinci aylık almak için engel olarak görülmüyor. Sigortalının vefatı durumunda geride kalan yakınları ölüm aylığı ile birlikte, cenaze, evlenme ödeneği gibi bazı sosyal haklara sahip oluyor. Ölüm aylığı için kadın, erkek ayrımı bulunmuyor. Başvuru şartlarını yerine getiren vatandaşlar yetkili mercilere başvurularını gerçekleştirebiliyor. İşte, ölüm aylığı için başvuru şartları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.08.2021 21:10 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 21:10
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SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hepsini kapsıyor! Son dakika ikinci aylık fırsatı! En düşük 750 lira...

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hepsini kapsıyor. Son dakika ikinci aylık fırsatı. En düşük 750 lira ödeme yapılıyor. Milyonlarca emekli ve çalışanın ikinci aylık alabilmesi için önünde engel bulunmuyor. Başvuru için gerekli şartları yerine getirenler ödeme imkanından yararlanabiliyor. Vefat eden kişinin Emekli Sandığı'ndaki hizmetinin 10 yıldan fazla olması durumunda SSK'lı çalışan kız çocuğuna aylık bağlanır. Erkek çocuk yükseköğretime devam ettiği sürece 25 yaşına kadar aylık alır. Ölüm aylığı başvurusu için detaylar sorgulanan konular arasında yre alıyor. İşte, ölüm aylığı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Ölüm aylığı ödemesinden kimler yararlanabilir?

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SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hepsini kapsıyor! Son dakika ikinci aylık fırsatı! En düşük 750 lira...

Vefat eden kişinin Emekli Sandığı'ndaki hizmetinin 10 yıldan fazla olması durumunda SSK'lı çalışan kız çocuğuna aylık bağlanır. Erkek çocuk yükseköğretime devam ettiği sürece 25 yaşına kadar aylık alır. Emekli Sandığı iştirakçisi baba ve SSK sigortalısı anneden ayrı ayrı yetim aylığına hak kazanana her iki aylık tam ödenir. SSK'lı yetim aylığı alanın SSK'dan emekli olması durumunda yetim aylığı kesilir. Emekli Sandığı'ndan alını ise kesilmiyor. Geride kalan eş, çocuk, anne, babaya bağlanabilen ölüm aylığı konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle:

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SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hepsini kapsıyor! Son dakika ikinci aylık fırsatı! En düşük 750 lira...

Ölüm aylığı kimlere bağlanır?

Ölüm aylığı geride kalan eş, çocuk, anne babaya bağlanabilir. Vefat eden kişi ile ölüm tarihinde yasal evlilik bağı bulunan eşe aylık bağlanır. Sigortalının eşinin çalışması, emekli aylığı alıyor olması bunu değiştirmiyor. Kızlarına evli olmamaları koşuluyla yaşa bakılmadan ölüm aylığı bağlanıyor. Evlenen kızın aylığı kesilir, boşanma halinde yeniden aylık bağlanır. Erkekler 18 yaşına kadar, eğitimi sürenler de 25 yaşına kadar ölüm aylığı alır.

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SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hepsini kapsıyor! Son dakika ikinci aylık fırsatı! En düşük 750 lira...

Yeniden evlenenin aylığı kesilir mi?

Vefat eden eşten alınan aylık çalışınca değil ama yeniden evlenince kesiliyor. İkinci eşin vefatında tercih ettiği aylığı alabilir. Bir eşe iki eşinden dolayı ölüm aylığı ödenmez.

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SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hepsini kapsıyor! Son dakika ikinci aylık fırsatı! En düşük 750 lira...

Hizmet akdine tabi SSK'lı olarak çalışıyorum. Emekli Sandığı'ndan yetim aylığı alabilir miyim?

Vefat eden kişinin hizmetinin 10 yıldan fazla olması halinde hizmet akdi ile SSK'ya tabi çalışan kız yetimlere, Emekli Sandığı Kanununa göre aylık bağlanabilir. Erkek yetimlere ise malul ve muhtaç olmaları halinde aylık bağlanır.