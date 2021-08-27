Altın fiyatlarında yön değişti! Gram, çeyrek altın için dikkat çeken açıklama! Seyrin kalıcı olması halinde...

Seda Yalçınkaya, Araştırma Müdürü: Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1800 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dün şahin Fed üyesi Bullard, ekonominin teşviğe ihtiyacı olmadığı ve varlık alımlarının hızlıca azaltılması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Bullard sonrası Dolar Endeksi 92.80'den 93 seviyesine yükseldi. Ons altının ilk tepkisi ise aşağı yönlü oldu. Büyüme rakamları ve işsizlik başvuruları verisi ise beklentilere paralel geldi. Bugün küresel piyasalar TSİ 17:00'de Powell'ın yapacağı konuşmaya odaklandı ancak Powell'dan daha güvercin ve denge koruyucu açıklamalar gelmesi bekleniyor. Powell öncesi sakin fiyatlama sürebilir.