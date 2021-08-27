28 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Altın fiyatlarında yön değişti! Gram, çeyrek altın için dikkat çeken açıklama! Seyrin kalıcı olması halinde...

Altın fiyatlarında yön değişti! Gram, çeyrek altın için dikkat çeken açıklama! Seyrin kalıcı olması halinde...

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Pandemi sonrası sert dalgalanan altın fiyatları son günlerde düşüşe geçmişti. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Altın uzmanları tarafından önümüzdeki günlerde altındaki seyrin nasıl olacağı konusunda dikkat çeken açıklamalar geldi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.08.2021 11:27
  • 1
  • 12
Altın fiyatlarında yön değişti! Gram, çeyrek altın için dikkat çeken açıklama! Seyrin kalıcı olması halinde...

Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, dünkü kapanışta 483,4 liradan işlem görmüştü. Güne yükselişle başlayan gram altın 485 bandında seyrediyor. Altın alım-satım yapmak isteyen vatandaşlar, güncel altın fiyatları ve uzman yorumlarını araştırıyor. Peki, bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Altın fiyatlarında yön değişti! Gram, çeyrek altın için dikkat çeken açıklama! Seyrin kalıcı olması halinde...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte 27 Ağustos güncel altın fiyatları şu şekilde:

  • 3
  • 12
Altın fiyatlarında yön değişti! Gram, çeyrek altın için dikkat çeken açıklama! Seyrin kalıcı olması halinde...

Seda Yalçınkaya, Araştırma Müdürü: Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1800 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dün şahin Fed üyesi Bullard, ekonominin teşviğe ihtiyacı olmadığı ve varlık alımlarının hızlıca azaltılması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Bullard sonrası Dolar Endeksi 92.80'den 93 seviyesine yükseldi. Ons altının ilk tepkisi ise aşağı yönlü oldu. Büyüme rakamları ve işsizlik başvuruları verisi ise beklentilere paralel geldi. Bugün küresel piyasalar TSİ 17:00'de Powell'ın yapacağı konuşmaya odaklandı ancak Powell'dan daha güvercin ve denge koruyucu açıklamalar gelmesi bekleniyor. Powell öncesi sakin fiyatlama sürebilir.

  • 4
  • 12
Altın fiyatlarında yön değişti! Gram, çeyrek altın için dikkat çeken açıklama! Seyrin kalıcı olması halinde...

Teknik Analiz: Ons altın ortalamaların üzerinde seyrini koruyor. 1800 psikolojik seviye yakınlarında hareket eden değerli metalde 1800 üzerinde seyrin kalıcı olması yükselişi beraberinde getirebilir. 1786 üzerinde kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Yeni pozisyonlar için fiyatın dengeye oturmasını beklemek daha sağlıklı olabilir.

  • 5
  • 12
Altın fiyatlarında yön değişti! Gram, çeyrek altın için dikkat çeken açıklama! Seyrin kalıcı olması halinde...

Destekler: 1790 / 1786 / 1772

Dirençler: 1800 / 1815 / 1830