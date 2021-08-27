28 Ağustos 2021, Cumartesi
Altın fiyatlarında yön değişti! Gram, çeyrek altın için dikkat çeken açıklama! Seyrin kalıcı olması halinde...
Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Pandemi sonrası sert dalgalanan altın fiyatları son günlerde düşüşe geçmişti. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Altın uzmanları tarafından önümüzdeki günlerde altındaki seyrin nasıl olacağı konusunda dikkat çeken açıklamalar geldi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları ve altın yorumları...
Giriş Tarihi: 27.08.2021 11:27
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