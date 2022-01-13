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3600 ek gösterge ne getirecek? Kimin maaşı ne kadar etkilenecek? 25 yıl hizmeti olan emeklinin aylığı ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği 3600 gösterge ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sözleşmelilerin kadro meselesi ve 3600 ek gösterge Resmi Gazete'de yerini aldı. Peki 3600 ek gösterge ne getirecek? Kimin maaşı ne kadar etkilenecek? Emekli ikramiyesi nasıl etkilenecek? İkramiye farkı ne kadar olacak? 25 yıl hizmeti olan emeklinin aylığı ne kadar olacak? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.

Giriş Tarihi: 13.01.2022 10:14 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 10:51
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3600 ek gösterge ne getirecek? Kimin maaşı ne kadar etkilenecek? 25 yıl hizmeti olan emeklinin aylığı ne kadar olacak?

Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in açıklamaları:

"3600 göstergeyi milyonlar bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda talimatı verdi ve çalışmalar başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3600 ek gösterge ne getirecek? Kimin maaşı ne kadar etkilenecek? 25 yıl hizmeti olan emeklinin aylığı ne kadar olacak?

Bu çalışmada toplu sözleşme metnine gerdi. 2021 toplu sözleşmenin 51 ve 52. maddelerine bakılabilir. Bu resmi gazetede yayınlandı.

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3600 ek gösterge ne getirecek? Kimin maaşı ne kadar etkilenecek? 25 yıl hizmeti olan emeklinin aylığı ne kadar olacak?

Sözleşmelilerin kadro meselesi ve 3600 ek gösterge Resmi Gazete'de yerini aldı.

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3600 ek gösterge ne getirecek? Kimin maaşı ne kadar etkilenecek? 25 yıl hizmeti olan emeklinin aylığı ne kadar olacak?

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de yıl sonu değil haziran ayında çalışmanın Meclis'e sunulacağını belirtti.

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3600 ek gösterge ne getirecek? Kimin maaşı ne kadar etkilenecek? 25 yıl hizmeti olan emeklinin aylığı ne kadar olacak?

Şu anda çalışmalar sürüyor. Şu anda sendika ve paydaşlarla görüşmeler olacak.