3600 ek gösterge ne getirecek? Kimin maaşı ne kadar etkilenecek? 25 yıl hizmeti olan emeklinin aylığı ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği 3600 gösterge ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sözleşmelilerin kadro meselesi ve 3600 ek gösterge Resmi Gazete'de yerini aldı. Peki 3600 ek gösterge ne getirecek? Kimin maaşı ne kadar etkilenecek? Emekli ikramiyesi nasıl etkilenecek? İkramiye farkı ne kadar olacak? 25 yıl hizmeti olan emeklinin aylığı ne kadar olacak? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.

Giriş Tarihi: 13.01.2022 10:14 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 10:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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