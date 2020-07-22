ÖTV indirimi gelecek mi? ÖTV indirimden kimler yararlanır? Volvo, Audi, Citroen, Ford...
ÖTV indirimi gelecek mi? sorusunun cevabı ikinci el araba almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Sıfır araçların piyasaya giriş yapmasıyla birlikte, ikinci el araba piyasasının canlanması bekleniyor. Pandemi sonrasında otomotiv devleri ekonomik sıkıntı içine girmişti. Araba alma hayali kuranların beklentisi ÖTV indiriminin bir an önce gelmesi yönünde oluyor. Peki, ÖTV indirimi gelecek mi? ÖTV indirimden kimler yararlanır? Volvo, Audi, Citroen, Ford...
Giriş Tarihi: 22.07.2020 20:03 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 20:10
ÖTV indirimi gelecek mi? ÖTV indirimden kimler yararlanır? Sorularının cevapları araşırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen otomotiv devlerinin sıfır araçları ne zaman piyasaya süreceği merak ediliyor. Araba hayali kuran milyonlarca vatandaş ikinci el araba piyasasının aşağı çekilmesini bekliyor. Peki, ÖTV indirimi gelecek mi? ÖTV indirimden kimler yararlanır? Volvo, Audi, Citroen, Ford...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÖTV İNDİRİMİ 2020'DE OLACAK MI?
Kamu bankalarının araç kredisi kampanyasının ardından ÖTV indirimi olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Ancak, konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
ÖTV İNDİRİMİ SATIŞLARI ARTIRMIŞTI
2018'in Ağustos ayında döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar en çok da otomotiv sektörünü etkilemişti. Bir anda artan fiyatlar ve beraberinde kredi faizlerinin de artması, sıfır otomobil satışlarını durma noktasına getirmişti. Şunu belirtmek gerekiyor.
Ülkemizde direkt olarak peşin para sayarak otomobil alan kişi sayısı hayli sınırlı. Genel olarak alıcılar belli bir kısmını nakit öderken, geri kalan bölüm için de kredi kullanıyorlar. Dolayısıyla fiyat ve kredilerin eş zamanlı bir şekilde artması sıfır otomobil almayı bir anda imkansız hale getirmişti.
2018'in sonlarına doğru gelen ÖTV indirimi ile fiyatlar biraz daha makul seviyelere gerilemiş ve satışlar az da olsa artmıştı. 3'er aylık paketler şekilde duyurulan ÖTV indirimleri 2019 Temmuz'una kadar devam etti. Haziran sonunda ÖTV indiriminin bir kez daha uzatılması bekleniyordu fakat bu gerçekleşmedi. Nitekim indirimin bitmesiyle birlikte fiyatlar da artmıştı.