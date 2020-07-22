22 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekliye 3 ödeme birden! Emekli ikramiyeleri neye göre ödeniyor? SSK-SGK-Memur emeklisi bayram ikramiyesi yattı mı?

Emekliye 3 ödeme birden! Emekli ikramiyeleri neye göre ödeniyor? SSK-SGK-Memur emeklisi bayram ikramiyesi yattı mı?

SSK-SGK-Memur emeklisi bayram ikramiyesi yattı mı? Yılda iki kez bayram önceleri verilen bayram ikramiyesi ödemelleri başladı. Türkiye'de yaklaşık 12.8 milyon emeklinin hesabına yatacak bayram ikramiyeleri hakkında Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıklamada bulundu. Emekli ikramiyeleri neye göre ödeniyor? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor Peki, SSK-SGK-Memur emeklisi bayram ikramiyesi yattı mı? İşte ödeme takvimi...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 18:32 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 18:39
  • 1
  • 10
Emekliye 3 ödeme birden! Emekli ikramiyeleri neye göre ödeniyor? SSK-SGK-Memur emeklisi bayram ikramiyesi yattı mı?

Emekli ikramiyeleri neye göre ödeniyor? SSK-SGK-Memur emeklisi bayram ikramiyesi yattı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini açıkladı. Tahsis numarasına göre yapılacak ödemeler için sorgulama devam ediyor. Milyonlarca emekli bayram öncesi elini rahatlatacak ödemelerin yatırılma tarihini merak ediyor. Peki, Emekli ikramiyeleri neye göre ödeniyor? SSK-SGK-Memur emeklisi bayram ikramiyesi yattı mı? İşte ödeme takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Emekliye 3 ödeme birden! Emekli ikramiyeleri neye göre ödeniyor? SSK-SGK-Memur emeklisi bayram ikramiyesi yattı mı?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK emeklileri için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur emeklileri için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.

  • 3
  • 10
Emekliye 3 ödeme birden! Emekli ikramiyeleri neye göre ödeniyor? SSK-SGK-Memur emeklisi bayram ikramiyesi yattı mı?

SSK EMEKLİLERİ HANGİ GÜN İKRAMİYE ALACAK?

Emekli aylıkları, tahsis numarası son rakamına göre yatacak. Buna göre; son rakamı 9 olanlar 17'sinde, son rakamı 7 olanlara 18'inde, son rakamı 5 olanlar 19'unda, son rakamı 3 olan 20'sinde, son rakamı 1 olanlar 21'inde, son rakamı 8 olanlar 22'sinde, son rakamı 6 olanlar 23'ünde, sonra rakamı 4 olanra 24'ünde, son rakamı 2 olanlar 25'inde ve son rakamı 0 olan 26'sında maaşlarını alabilecek.

  • 4
  • 10
Emekliye 3 ödeme birden! Emekli ikramiyeleri neye göre ödeniyor? SSK-SGK-Memur emeklisi bayram ikramiyesi yattı mı?

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ HANGİ GÜN İKRAMİYE ALACAK?

Bağ-Kur emeklileri, son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar 25'inde, son rakamı 3 ve 1 olanlar 26'sında, sonra rakamı 8 ve 6 olanlar 24'ünde ve son rakımı 2 ile 0 olanlar 28'inde maaşları alabilecek.

  • 5
  • 10
Emekliye 3 ödeme birden! Emekli ikramiyeleri neye göre ödeniyor? SSK-SGK-Memur emeklisi bayram ikramiyesi yattı mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ KAÇ PARA?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 1000 TL olarak belirlenirken; her yıl iki defa olmak üzere ödeme yapılır. Ödemeler maaşın alındığı banka ve PTT şubelerinden emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır.