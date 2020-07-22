Emekli ikramiyeleri neye göre ödeniyor? SSK-SGK-Memur emeklisi bayram ikramiyesi yattı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini açıkladı. Tahsis numarasına göre yapılacak ödemeler için sorgulama devam ediyor. Milyonlarca emekli bayram öncesi elini rahatlatacak ödemelerin yatırılma tarihini merak ediyor. Peki, Emekli ikramiyeleri neye göre ödeniyor? SSK-SGK-Memur emeklisi bayram ikramiyesi yattı mı? İşte ödeme takvimi...