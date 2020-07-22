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Emekliye 3 ödeme birden! Emekli ikramiyeleri neye göre ödeniyor? SSK-SGK-Memur emeklisi bayram ikramiyesi yattı mı?
SSK-SGK-Memur emeklisi bayram ikramiyesi yattı mı? Yılda iki kez bayram önceleri verilen bayram ikramiyesi ödemelleri başladı. Türkiye'de yaklaşık 12.8 milyon emeklinin hesabına yatacak bayram ikramiyeleri hakkında Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıklamada bulundu. Emekli ikramiyeleri neye göre ödeniyor? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor Peki, SSK-SGK-Memur emeklisi bayram ikramiyesi yattı mı? İşte ödeme takvimi...
Giriş Tarihi: 22.07.2020 18:32 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 18:39
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