23 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gram altın yükselecek mi? Uzmanlardan kritik altın yorumu! 23 Temmuz gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Gram altın yükselecek mi? Uzmanlardan kritik altın yorumu! 23 Temmuz gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Gram altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. 412 lira ile tarihin en yüksek seviyesine çıkan gram altın ile ilgili uzmanlardan dikkat çeken açıklama geldi. Düğünlerde takı olarak tercih edilen ve küçük yatırım olarak dikkat çeken gram altında yükselişin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, gram altın yükselecek mi? 23 Temmuz gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? İşte canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 23.07.2020 13:42 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 13:56
  • 1
  • 10
Gram altın yükselecek mi? Uzmanlardan kritik altın yorumu! 23 Temmuz gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Gram altın yükselecek mi? Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dünkü kapanışta gram altın 412 lirayı görerek tarihin en yüksek seviyelerine çıktı. Gram altın alım-satım yapmak isteyen vatandaşlar, yükselişin devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Her gün fiyat değişikliği yaşayan altın fiyatlarını kuyumcular değerlendirdi. Peki, gram altın yükselecek mi? 23 Temmuz gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Gram altın yükselecek mi? Uzmanlardan kritik altın yorumu! 23 Temmuz gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı rakamlar:

  • 3
  • 10
Gram altın yükselecek mi? Uzmanlardan kritik altın yorumu! 23 Temmuz gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Kuyumcu Mehmet Yüksel, altının yükselişinin devam edeceğini tahmin ettiklerini ifade etti. Türkiye'de çiftlerin evlilik zamanında altına daha fazla önem verdiğini aktaran Yüksel, "Çünkü altını olmadı mı evlenemez, düğün yapamaz. Ondan dolayı bu büyük bir sıkıntı bizim buralarda. Bu altın ne olur, düşer mi acaba, bekleyelim, düğünü erteleyelim mi diye sıkıntıların içerisindeydi.

  • 4
  • 10
Gram altın yükselecek mi? Uzmanlardan kritik altın yorumu! 23 Temmuz gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Ben bunun bu hafta içerisinde gramı 425'i bulacağına bakıyorum ve yıl sonuna 450 civarını rahat bulacağını, eğer bu şekilde devam ederse. Bizim burada yatırımcılara ve çiftlere tavsiyemiz budur, kesinlikle altınınızı alın. Altın düşer gibi bir beklenti içinde olmayın" dedi.

  • 5
  • 10
Gram altın yükselecek mi? Uzmanlardan kritik altın yorumu! 23 Temmuz gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

"PATENTİ OLMAYAN ÜRÜN ALMASINLAR"

Altının en önemli yatırım aracı olduğunu vurgulayan Yüksel, sözlerine şöyle devam etti: