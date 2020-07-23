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Gram altın yükselecek mi? Uzmanlardan kritik altın yorumu! 23 Temmuz gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Gram altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. 412 lira ile tarihin en yüksek seviyesine çıkan gram altın ile ilgili uzmanlardan dikkat çeken açıklama geldi. Düğünlerde takı olarak tercih edilen ve küçük yatırım olarak dikkat çeken gram altında yükselişin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, gram altın yükselecek mi? 23 Temmuz gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? İşte canlı rakamlar...
Giriş Tarihi: 23.07.2020 13:42Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 13:56