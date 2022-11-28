28 Kasım 2022, Pazartesi
ÖTV DÜZENLEMESİ FİYATLARI DÜŞÜRDÜ! Dacia'dan 58 bin TL'ye varan indirim! Hyundai, Renault, Ford liste fiyatları...
Sıfır araba almayı bekleyen vatandaşların merakla beklediği ÖTV matrah düzenlemesi, 24 Kasım itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme sonrası vatandaşlar, otomobillerin yeni fiyatlarını araştırıyor. Dacia, ÖTV matrah 2022 model sıfır araç modellerinin indirimli fiyat listesini açıkladı. İşte, yeni düzenleme sonrası Dacia, Fiat, Renault fiyatları…
Giriş Tarihi: 28.11.2022 19:00 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 19:53
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