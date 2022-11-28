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ÖTV DÜZENLEMESİ FİYATLARI DÜŞÜRDÜ! Dacia'dan 58 bin TL'ye varan indirim! Hyundai, Renault, Ford liste fiyatları...

Sıfır araba almayı bekleyen vatandaşların merakla beklediği ÖTV matrah düzenlemesi, 24 Kasım itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme sonrası vatandaşlar, otomobillerin yeni fiyatlarını araştırıyor. Dacia, ÖTV matrah 2022 model sıfır araç modellerinin indirimli fiyat listesini açıkladı. İşte, yeni düzenleme sonrası Dacia, Fiat, Renault fiyatları…

Giriş Tarihi: 28.11.2022 19:00 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 19:53
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ÖTV DÜZENLEMESİ FİYATLARI DÜŞÜRDÜ! Dacia’dan 58 bin TL’ye varan indirim! Hyundai, Renault, Ford liste fiyatları...

Araç sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşın merakla beklediği ÖTV matrah düzenlemesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Kasım 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sıfır otomobil fiyatlarında indirim sağlayan ÖTV matrah düzenlemesi sonrası araç fiyatlarının ne kadar olduğu merak edildi. İşte, 2022 ÖTV matrah düzenlemesi sonrası otomobil fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖTV DÜZENLEMESİ FİYATLARI DÜŞÜRDÜ! Dacia’dan 58 bin TL’ye varan indirim! Hyundai, Renault, Ford liste fiyatları...

58 BİN TL'YE VARAN İNDİRİM!

Dacia ÖTV düzenlemesi sonrası 2022 model sıfır araç modelleri için yeni indirimli fiyat listesini açıkladı. Firma 58 bin TL'ye varan indirim uyguladı.

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ÖTV DÜZENLEMESİ FİYATLARI DÜŞÜRDÜ! Dacia’dan 58 bin TL’ye varan indirim! Hyundai, Renault, Ford liste fiyatları...

ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ SONRASI SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN FİYAT LİSTESİ

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ÖTV DÜZENLEMESİ FİYATLARI DÜŞÜRDÜ! Dacia’dan 58 bin TL’ye varan indirim! Hyundai, Renault, Ford liste fiyatları...

DACİA

2022 Model Dacia Sandero

Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 442.000 TL

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ÖTV DÜZENLEMESİ FİYATLARI DÜŞÜRDÜ! Dacia’dan 58 bin TL’ye varan indirim! Hyundai, Renault, Ford liste fiyatları...

2022 Model Dacia Sandero Stepway

Comfort 1.0 Turbo 90 bg: 433.900 TL

Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg: 446.900 TL

Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 509.000 TL