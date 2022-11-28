ÖTV DÜZENLEMESİ FİYATLARI DÜŞÜRDÜ! Dacia’dan 58 bin TL’ye varan indirim! Hyundai, Renault, Ford liste fiyatları...

Araç sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşın merakla beklediği ÖTV matrah düzenlemesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Kasım 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sıfır otomobil fiyatlarında indirim sağlayan ÖTV matrah düzenlemesi sonrası araç fiyatlarının ne kadar olduğu merak edildi. İşte, 2022 ÖTV matrah düzenlemesi sonrası otomobil fiyat listesi...