HaberlerGaleriBankalar ardı ardına duyurdu! Ev alacaklara yüzde 1.37 oranında verilecek! Ziraat Bankası, Halkbank...
Bankalar ardı ardına duyurdu! Ev alacaklara yüzde 1.37 oranında verilecek! Ziraat Bankası, Halkbank...
Ev almak isteyen binlerce vatandaş uygun fırsatların oluşmasını bekliyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ), her yıl olduğu gibi bu yıl da borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik önemli bir kampanya başlattı. Kampanyadan yararlanmak isteyenler bankaları güncel kredi faiz oranlarını merak ediyor. Kamu bankaların adımları ise ev almak isteyenlerin yüzünü güldürecek. İşte, TOKİ tarafından fırsatlar...