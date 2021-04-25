25 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bankalar ardı ardına duyurdu! Ev alacaklara yüzde 1.37 oranında verilecek! Ziraat Bankası, Halkbank...

Bankalar ardı ardına duyurdu! Ev alacaklara yüzde 1.37 oranında verilecek! Ziraat Bankası, Halkbank...

Ev almak isteyen binlerce vatandaş uygun fırsatların oluşmasını bekliyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ), her yıl olduğu gibi bu yıl da borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik önemli bir kampanya başlattı. Kampanyadan yararlanmak isteyenler bankaları güncel kredi faiz oranlarını merak ediyor. Kamu bankaların adımları ise ev almak isteyenlerin yüzünü güldürecek. İşte, TOKİ tarafından fırsatlar...

Giriş Tarihi: 25.04.2021 19:59
  • 1
  • 11
Bankalar ardı ardına duyurdu! Ev alacaklara yüzde 1.37 oranında verilecek! Ziraat Bankası, Halkbank...

Bankalar ardı ardına duyurdu. Ev alacaklara yüzde 1.37 oranında verilecek. TOKİ yeni indirim kampanyasını son dakika olarak duyurdu. Başvuruların 21 Nisan itibarıyla alınmaya başladığı kampanya, 28 Mayıs'a kadar sürecek. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ise başvuru süreci hakkında detayları sorgulamaya başladı. Diğer yandan başta kamu olmak üzere birçok banka güncel konut kredi faizlerini açıklamaya devam ediyor. Sizler için konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Bankalar ardı ardına duyurdu! Ev alacaklara yüzde 1.37 oranında verilecek! Ziraat Bankası, Halkbank...

TOKİ'nin yeni indirim kampanyasını duyurdu. Başvuruların 21 Nisan itibarıyla alınmaya başladığı kampanya, 28 Mayıs'a kadar sürecek.

  • 3
  • 11
Bankalar ardı ardına duyurdu! Ev alacaklara yüzde 1.37 oranında verilecek! Ziraat Bankası, Halkbank...

Başvurular, taksit geri ödemelerinin yapıldığı bankaya iletilecek. Borcunun en az dörtte birini kapatanlar da kampanyadan yararlanabilecek.

  • 4
  • 11
Bankalar ardı ardına duyurdu! Ev alacaklara yüzde 1.37 oranında verilecek! Ziraat Bankası, Halkbank...

Kampanyadan, TOKİ tarafından satışları 2019 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2019 yılı sonu itibarıyla başlamış olanlar yararlanabiliyor. Ayrıca kalan taksit sayısı 12 ve daha az olanlar kampanyadan faydalanamayacak.

  • 5
  • 11
Bankalar ardı ardına duyurdu! Ev alacaklara yüzde 1.37 oranında verilecek! Ziraat Bankası, Halkbank...

10 YILA KADAR

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve işyeri alıcıları, gayrimenkul satış sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan piyasaya göre daha uygun faiz oranlarıyla konut kredisi kullanabilecek.