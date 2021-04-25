Bankalar ardı ardına duyurdu! Ev alacaklara yüzde 1.37 oranında verilecek! Ziraat Bankası, Halkbank...

Bankalar ardı ardına duyurdu. Ev alacaklara yüzde 1.37 oranında verilecek. TOKİ yeni indirim kampanyasını son dakika olarak duyurdu. Başvuruların 21 Nisan itibarıyla alınmaya başladığı kampanya, 28 Mayıs'a kadar sürecek. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ise başvuru süreci hakkında detayları sorgulamaya başladı. Diğer yandan başta kamu olmak üzere birçok banka güncel konut kredi faizlerini açıklamaya devam ediyor. Sizler için konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.