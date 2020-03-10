Bankalar yarışa girdi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2020 promosyon ücretleri ne zaman verilir?

Emekli banka promosyonu ne kadar oldu? Bankalardan peş peşe gelen promosyon açıklamaları milyonlarca emekliyi heyecanlandırdı. DenizBank, 3 yıl boyunca maaşını DenizBank'tan alma sözü veren emekli müşterilerine 1000 TL'ye varan nakit kazanmanın yanı sıra bazı ayrıcalıklardan yararlanma imkanı tanıyor. VakıfBank emekli maaşlarına verdiği promosyonları yüzde 66 yükselterek, maaş miktarına göre değişen promosyon tutarını 500 TL-750 TL olarak belirledi. Peki, en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte 2020 promosyon ücretleri...