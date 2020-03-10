Bankalar yarışa girdi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2020 promosyon ücretleri ne zaman verilir?
Emeklilere ödenecek promosyon ücretleri belli oluyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halbank'ın ardından özel bankalardan da peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. Bankalar 3 yıllık anlaşma ile promosyon ödemesi için yarışa girdi. En yüksek promosyon veren bankalar listesi araştırılıyor. 2020-2023 sözleşmesi imzalayan bankalar ücretlerini açıkladı. Peki, en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2020 emekli promosyon ücretleri ne zaman verilir?
Giriş Tarihi: 10.03.2020 14:02Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 14:14