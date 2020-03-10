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Bankalar yarışa girdi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2020 promosyon ücretleri ne zaman verilir?

Emeklilere ödenecek promosyon ücretleri belli oluyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halbank'ın ardından özel bankalardan da peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. Bankalar 3 yıllık anlaşma ile promosyon ödemesi için yarışa girdi. En yüksek promosyon veren bankalar listesi araştırılıyor. 2020-2023 sözleşmesi imzalayan bankalar ücretlerini açıkladı. Peki, en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2020 emekli promosyon ücretleri ne zaman verilir?

Giriş Tarihi: 10.03.2020 14:02 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 14:14
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Bankalar yarışa girdi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2020 promosyon ücretleri ne zaman verilir?

Emekli banka promosyonu ne kadar oldu? Bankalardan peş peşe gelen promosyon açıklamaları milyonlarca emekliyi heyecanlandırdı. DenizBank, 3 yıl boyunca maaşını DenizBank'tan alma sözü veren emekli müşterilerine 1000 TL'ye varan nakit kazanmanın yanı sıra bazı ayrıcalıklardan yararlanma imkanı tanıyor. VakıfBank emekli maaşlarına verdiği promosyonları yüzde 66 yükselterek, maaş miktarına göre değişen promosyon tutarını 500 TL-750 TL olarak belirledi. Peki, en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte 2020 promosyon ücretleri...

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Bankalar yarışa girdi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2020 promosyon ücretleri ne zaman verilir?

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

İşte bankaların 2020 promosyon ücretleri:

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Bankalar yarışa girdi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2020 promosyon ücretleri ne zaman verilir?

DENİZBANK PROMOSYON ÜCRETİ

DenizBank, Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzaladığı protokol kapsamında maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma sözü veren emekli müşterilerine maaş miktarları ile orantılı olarak sırasıyla 1500 TL altı için 675 TL, 1500 TL - 2500 TL arası için 850 TL, 2500 TL ve üzeri için ise 1000 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sağlıyor. Aynı zamanda emekliler %0,99 faiz oranıyla 60 aya varan vadelerle ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabiliyor.

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Bankalar yarışa girdi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2020 promosyon ücretleri ne zaman verilir?

HALKBANK

Halkbank'ın promosyon tutarı, 1500 TL'ye kadar brüt maaşlarda 500 TL, 1500 TL-2 bin 500 TL arası brüt maaşlarda 625 TL, 2 bin 500 TL ve üstü brüt maaşlarda 750 TL olacak.

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Bankalar yarışa girdi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2020 promosyon ücretleri ne zaman verilir?

VAKIFBANK

VakıfBank, maaş miktarına göre değişen promosyon tutarını 500 TL-750 TL olarak belirledi. VakıfBank ile SGK arasında yapılan ve 2020-2023 dönemini kapsayan promosyon anlaşmasında imzalar atıldı. VakıfBank, yeni anlaşmayla emekli maaşlarına verdiği promosyonları yüzde 66 oranında artırdı.

Anlaşmaya göre aylık maaşı 1.500 TL'ye kadar olanlar toplam net 500 TL, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında olanlar toplam net 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara ise toplam net 750 TL promosyon ödemesi yapılacak.