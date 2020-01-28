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Otomobil sahipleri dikkat! 2020 zamlı MTV ücretleri ne kadar? Bankaların MTV kampanyaları neler?
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksiti 31 Ocak'a kadar ödenecek. Ocak itibarıyla başlayan ödemelerde son 3 güne girildi. MTV yılda iki kez ödeniyor ve ödenmeyen taksit faizleniyor. MTV aracın motor ve yaşı ile belirleniyor. En yüksek MTV 45 bin TL'yi aşıyor. Birçok arabanın yıllık MTV ödemesi 500 TL'nin üzerinde. MTV ödemelerinde son günlere girilmesiyle bankalardan da atak geldi. Ödemeleri tahsil etmek isteyen bankalar taksit seçenekleri sunuyor. Peki, 2020 zamlı MTV ücretleri ne kadar? Bankaların MTV kampanyaları neler? İşte MTV ödeme tablosu...
Giriş Tarihi: 28.01.2020 16:35 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 16:37
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