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Otomobil sahipleri dikkat! 2020 zamlı MTV ücretleri ne kadar? Bankaların MTV kampanyaları neler?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksiti 31 Ocak'a kadar ödenecek. Ocak itibarıyla başlayan ödemelerde son 3 güne girildi. MTV yılda iki kez ödeniyor ve ödenmeyen taksit faizleniyor. MTV aracın motor ve yaşı ile belirleniyor. En yüksek MTV 45 bin TL'yi aşıyor. Birçok arabanın yıllık MTV ödemesi 500 TL'nin üzerinde. MTV ödemelerinde son günlere girilmesiyle bankalardan da atak geldi. Ödemeleri tahsil etmek isteyen bankalar taksit seçenekleri sunuyor. Peki, 2020 zamlı MTV ücretleri ne kadar? Bankaların MTV kampanyaları neler? İşte MTV ödeme tablosu...

Giriş Tarihi: 28.01.2020 16:35 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 16:37
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Otomobil sahipleri dikkat! 2020 zamlı MTV ücretleri ne kadar? Bankaların MTV kampanyaları neler?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ücretlerine yüzde 22,58 oranında değerleme artışı yapılacağı duyurulmuştu. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan son dakikada devreye girdi ve indirim hakkını kullanarak oranı yüzde 10,58 düşürdü. Erdoğan'ın hamlesinin ardından MTV artışı yüzde 12 olarak belirlendi. Yeni yılın gelmesi ile MTV ödemeleri başladı. 1 Ocak'ta başlayan ilk ödemeler 31 OCak'ta sona erecek. MTV ödemesi yapacak olan 23 milyon araç bulunuyor. En düşük MTV 101 TL, en yüksek ise 45 bin TL'yi buluyor. Bankalardan art arda MTV ödeme kampanyaları geliyor. Peki, hangi araba ne kadar MTV ödeyecek? İşte 2020 MTV ücretleri ve ödeme yöntemleri

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Otomobil sahipleri dikkat! 2020 zamlı MTV ücretleri ne kadar? Bankaların MTV kampanyaları neler?

YÜZDE 12 ARTTI

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemesi ocak ayı itibarıyla başladı. Ocak ve temmuz olmak üzere iki eşit taksit şeklinde ödenen MTV'nin ilk taksidini ödemek için son gün 31 Ocak. Aracın cinsi, motor silindir hacmi, yaşı, 2018'den önce trafiğe çıkışının olup olmadığı ve vergisiz değeri baz alınarak hesaplanan MTV'de bu yılki artış ise yüzde 12 olarak belirlenmişti. Buna göre; en düşük MTV 101 lira olurken, en yükseği ise 45 bin lirayı aşıyor.

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Otomobil sahipleri dikkat! 2020 zamlı MTV ücretleri ne kadar? Bankaların MTV kampanyaları neler?

MTV ÖDEMESİ NEREDEN YAPILIR?

MTV borcunu ödemenin birden fazla yöntemi var. Araç sahipleri İnteraktif Vergi Dairesi'nin internet sitesi 'ivd.gib.gov.tr' üzerinden şifre girmeden 'MTV Ödeme' alanına plaka ve TC kimlik numarasını yazarak borçlarını ödeyebilir.

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Otomobil sahipleri dikkat! 2020 zamlı MTV ücretleri ne kadar? Bankaların MTV kampanyaları neler?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) mobil uygulaması üzerinden de 02:00-22:00 saatleri arasında kredi kartlarıyla ödeme yapılabiliyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden ve tüm vergi dairelerinden MTV borcunu ödemek mümkün.

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Otomobil sahipleri dikkat! 2020 zamlı MTV ücretleri ne kadar? Bankaların MTV kampanyaları neler?

TAHSİLAT PROTOKOLLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Gelir İdaresi Başkanlığınca, bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere değişikliğe gidilmişti. Buna göre; vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Türkiye Emlak Katılım Bankası ile PTT vasıtasıyla tahsiline devam edilecek. Ödeme için bu bankaların mobil uygulaması, telefon bankacılığı veya şubeleri kullanılabilecek.