Otomobil sahipleri dikkat! 2020 zamlı MTV ücretleri ne kadar? Bankaların MTV kampanyaları neler?

YÜZDE 12 ARTTI

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemesi ocak ayı itibarıyla başladı. Ocak ve temmuz olmak üzere iki eşit taksit şeklinde ödenen MTV'nin ilk taksidini ödemek için son gün 31 Ocak. Aracın cinsi, motor silindir hacmi, yaşı, 2018'den önce trafiğe çıkışının olup olmadığı ve vergisiz değeri baz alınarak hesaplanan MTV'de bu yılki artış ise yüzde 12 olarak belirlenmişti. Buna göre; en düşük MTV 101 lira olurken, en yükseği ise 45 bin lirayı aşıyor.